El Almendro no baja los brazos ante posturas cruzadas del Ministerio del Interior y busca fondos para seguir trabajando con los reclusos del Comcar: “No queremos cerrar”

"Si la temática que tenemos todos los días en el tapete es la inseguridad, ¿cómo puede ser que ahora se diga que no nos van a financiar porque no estaba previsto?", apuntó la coordinadora de la ONG.

La ONG El Almendro hace ya dos años que trabaja de lunes a sábados con reclusos del Comcar, en base a un equipo de docentes y talleristas .

En el mes de junio comenzaron a plantear la necesidad de una ayuda económica para seguir funcionando con los diferentes talleres. Se movilizaran en el Palacio Legislativo y plantearon el proyecto a las autoridades, pero no tuvieron solución.

¿Para qué se iban utilizar los 50.000 pesos que solicitan? ¿Cómo se sustentaban hasta ahora? ¿Cómo planean seguir? Abordamos el tema junto a Rocío Morales, fundadora de la organización.

Nos sustentamos de los trabajos que tenemos, aparte de nuestro propio bolsillo. Son 13 talleristas más la coordinación. Inglés, portugués, huerta, alfabetización, música, entre otros, son algunas de las propuestas. Cuando comencé a trabajar en el Comcar noté la ausencia de propuestas de ese tipo.

El proyecto siempre tuvo un presupuesto desde el origen de los tiempos. Tal vez el Ministerio del Interior no lo leyó hasta el final. Lo que hicimos fue que cuando vino la autorización del departamento de cultura del INR, ellos especificaban que nos daban su aval, pero que el INR no tenía presupuesto.

Dada esa situación y la complejidad del Comcar, empezamos a trabajar igual, pero especificamos al INR que íbamos a seguir buscando la forma de conseguir financiación.

Trabajamos con 390 personas privadas de libertad, con una amplia diversidad de personas, de lunes a sábados. Insistimos en que íbamos a tratar de conseguir presupuesto, y desde el INR se nos comunicó que eso había que elevarlo al Ministerio del Interior.

Desde el momento en el que se funda El Almendro, contamos con un espacio que estaba abandonado, no se nos dio un lugar digno para trabajar. Fundamos un lugar de cero a través de las donaciones que conseguimos.

Hemos querido reunirnos con el ministro del Interior, pero no hemos podido. Si la temática que tenemos todos los días en el tapete es la inseguridad, ¿cómo puede ser que ahora se diga que no nos van a financiar porque no estaba previsto?

Hay falta de comunicación entre la asesora del ministro y el ministro, porque está en debate si El Almendro sí o no, pero nos piden que abramos otro centro en Punta de Rieles.

Si consideran que esto no es imprescindible presupuestalmente, no pasa nada: tal vez hay algún privado que quiera invertir en este proyecto. Nosotros precisamos rubros, no nos importa de dónde vengan, porque no queremos cerrar.