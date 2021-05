El análisis de la situación política y social de Colombia

Colombia está envuelta en una crisis política y sobre el tema conversamos con la periodista Cindy Morales, quien explicó la situación de los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Cali y la violencia en las calles de distintas ciudades del país.

Crisis política

Lo más difícil que pasó este fin de semana ocurrió en Cali con los choques que hubo entre personas que viven en la ciudad e indígenas. Ocho personas resultaron heridas y eso obligó al presidente de ir a ese consejo de seguridad en la madrugada, pero estuvo tres horas y se volvió. La gente le pedía que se quedara a resolver la situación más importante y grave en la ciudad. Se volvió porque más tarde tenía el encuentro con el comité nacional del paro. La expectativa es grande porque se pensó que el comité no iría a la Casa de Nariño, pasa que la agendas son un poco distintas entonces hay que ver qué sucede después de la reunión. No creo que el paro termine tan rápido, como ha ocurrido en otros momentos, porque no ha sido solo por la reforma tributaria sino que era por algo que estaba tan condensado y tan en pausa por la pandemia que lo único que hizo esta reforma tributaria fue estallar, ser como la gota que rebalsó el vaso. Hay cosas en las que tienen en común, por ejemplo el tema de la matrícula cero que es una petición del comité del paro y que básicamente que las personas que entran a las universidades públicas no paguen nada. Ahí hay puntos de acuerdo, la reforma tributaria es un punto de acuerdo que el presidente al final retiró pero que necesita hacerse pero no de la forma que se había planteado. El gobierno recién ahora puede llegar a tener algún gesto de diálogo, diálogos que comenzaron recién el miércoles pasado y se han hecho con diferentes sectores. Se dará hoy y creo que podrá ser un gesto importante pero no ha sido suficiente primero para la ola de violencia que han tenido las protestas en diferentes ciudades. El presidente tardó muchísimo en responder.

Violencia

Las cifras oficiales salieron días después. Han tenido que ser las organizaciones civiles y un poco el periodismo difundiendo porque todas las institucionalidad que debería hacer el acompañamiento, como la defensoría, la procuraduría y la contraloría lo han hecho muchísimos días después. Recordemos que llevamos 13 días de paro. El tema con la represión es otro punto con el que la institucionalidad ha fallado, la protesta es una manifestación que está dentro de la constitución colombiana y que se ha reprimido de forma realmente inequitativa, no es lo mismo que hayan palos, arengas y que de pronto hayan choques muy particulares a que se utilice a los militares y al SMAT, que es el escuadrón antidisturbios que se supone que tiene armas no letales, pero hubo gente que ha muerto con esa armas no letales. La mayoría de los protestantes son jóvenes que tienen varios reclamos alrededor de la prestación de servicios universitarios, centrales obreras, camioneros, líderes sociales, la comunidad indígena y el principal motivo de la protesta, que hubo una grande en 2019 que se paró por la pandemia es el incumplimiento del Acuerdo de Paz, que atraviesa todo lo que acabo de decir, la gente que defiende el acuerdo está muriendo, que quienes firmaron el acuerdo los están matando, hay estudiantes que no tienen acceso a la educación, lo que significa el acuerdo de paz no se ha implementado y digamos que ese es el gran vacío que ha hecho que la gente salga protestar. Otra cosas como la reforma tributaria, la reforma de la salud, pero en definitiva, el corazón de la protesta me atrevería a decir que es la falta de implementación del acuerdo de paz.

Ingerencia venezolana

Eso es un discurso que hay ingerencia venezolana e incluso que las disidencias de las FARC están en territorio venezolano, no creo que hayan prueba sobre ello. No me atrevería ni hablar sobre eso.

Bandas delictivas