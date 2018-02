El consumo de drogas sintéticas: “Muchos creen que beber agua los va a salvar, pero no es así”

El consumo de drogas sintéticas ha crecido en Uruguay. La Fiscalía y la Policía de Atlántida investigan la muerte de Romina Díaz, de 22 años, en una fiesta electrónica, el domingo de noche en el Country Club de Atlántida. La joven empezó a sentirse mal, se quedó sin aire y fue asistida. La trasladaron a La Española, donde estuvo internada en el CTI con una hemorragia interna y falleció el lunes de mañana. Aún no están los resultados de los análisis toxicológicos, pero se presume que la muerte fue por sobredosis.

Abordamos el tema junto a Alba Negrín, profesora agregada del departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina.

Para los clínicos, es muy importante, más allá de la sustancia, el análisis de cada caso que se recibe para poder evaluar la gravedad, cuál es el presunto tóxico en juego. No tenemos la palabra inmediata de cuál es la sustancia, pero sí sabemos cómo se presenta: si es una pastilla, si es un polvo cristalino, cuál es el color. Cristal es un nombre químico que hace referencia a una estructura química.

Lo que ha ocurrido hasta ahora con el éxtasis que se venía presentando en pastillas, pero en nuestro país ya han circulado sustancias cristalinas. Quienes las han consumido han tenido necesidad de consultar al centro de intoxicaciones. Los casos mortales son muy escasos. Hablamos de grupos de sustancias químicas muy altos.

Este tipo de sustancias, que se consumen en estas fiestas, tienen un efecto estimulante.

Uno de los efectos que pueden dar estas drogas, mediados por la serotonina, es la desregulación de los mecanismos de sed y la ingesta de agua, lo que puede producir deshidratación, sumado a que suele consumirse en un ambiente con mucho calor y en jornadas largas.

Estas sustancias también pueden causar la hiperestimulación y la euforia, pero vinculada al bienestar, así se explica su consumo.

No es solo el agua lo que puede dar seguridad. Muchos creen que el consumo de agua los va a salvar, pero eso no es así. Además de que debería ser agua con sales, no agua sola, y no en exceso.

La mezcla de varias sustancias químicas afecta a diversos niveles, que suelen ir asociándose, y eso causa más complicaciones. Otra cosa que pasa es que a veces las pastillas tienen elementos que hacen que el efecto se retrase, y eso provoca que la persona consuma otra y otra, pensando que no le hace nada.

Este tipo de drogas, por lo que se conoce, no provocan una adicción. El problema son las intoxicaciones agudas. Sí puede llegar a desarrollarse cierta tolerancia.

El primer consumo de una droga siempre es un consumo de riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no sabemos que hay en ese polvo o que dosis tiene, y eso es muy peligroso por la toxicidad.