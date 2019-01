El Estado y la compra del Museo Gurvich: “Está faltando diálogo”

Discutimos con Adela Dubra sobre la decisión que tomó el Estado.

El semanario Búsqueda publicó que el Tribunal de Cuentas autorizó la compra de la colección del pintor José Gurvich y el edificio del Museo Gurvich por un monto total de 2.800.000 dólares.

La colección está integrada por 226 piezas que tendrían un valor aproximado de 2,1 millones de dólares, en su mayoría integrado por pinturas, algunas esculturas y objetos decorativos. El valor aproximado del edificio donde hoy funciona el museo ronda los 700.000 dólares. ¿Es necesario que compremos el Museo Gurvich? Hablamos con la periodista Adela Dubra, directora de la revista Galería, sobre esto.

Lo que más faltó fue el diálogo, porque 2.800.000 es mucho dinero para las artes visuales, un área de la cultura donde hay muy poco rubro. Una solución mixta hubiera sido que se ceda parte del edificio o de las obras. Que se haga cargo el Estado hace que haya más gasto público en un museo que no se discutió si se precisaba. ¿Se precisaba mejorar el Gurvich u otro ya existente? Están faltando voces.

Hay consejo asesor que estaría bueno que se pronunciara. He hablado con mucha gente- directores de museos y artistas- que dicen no estar de acuerdo con esta solución pero no lo quieren decir públicamente porque dependen demasiado del Estado para exponer, tener premios o becas.

Quizás sería mejor potenciar los que hay y no seguir abriendo otros. Hay que conversar que la obra más importante de Gurvich ya no está en el museo, porque su hijo ya vendió varios en el pasado. Hubiera sido mejor decisión comprar la obra y colocarla en otro edificio. Qué bueno hubiera sido que el acervo de Gurvich fuera comprado y puesto en el Museo Torres García, juntando dos en uno. No hay dinero suficiente para que todos los museos tengan buena iluminación, suficiente personal y folletería.