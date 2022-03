El gobierno no va a intervenir en el mercado para bajar precios, según Fernando Mattos

El martes se aprobó el proyecto de ley que establece la exoneración del IVA para la tira de asado cortada en frigoríficos o mataderos. La medida regirá por un mes y podrá extenderse por treinta días más. Esto se suma a lo anunciado el lunes, cuando productores y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acordaron mantener el precio de los huevos por un mes.

Ambas decisiones están vinculadas al impacto en la economía de la guerra entre Rusia y Ucrania, que incidió en un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial.

Impacto en el agro y los precios del mercado local la guerra entre Rusia y Ucrania

Tenemos efectos secundarios sobre la economía. Tanto Rusia como Ucrania son importantísimos actores en el sector agropecuario. Más o menos el 14% del comercio mundial del maíz es producido por Ucrania. Casi el 30% del comercio mundial del trigo, es exportado, y parte del comercio mundial, por Rusia y Ucrania. El aceite y girasol, los dos suman el 50%. Hay una afectación en todo el tema forrajes, panificables y aceites vegetales. Lo que hay aquí es un enorme impacto que afecta la seguridad alimentaria mundial. Muchos países son dependientes de la importación. No solo hay riesgo de que tengamos un problema mundial en tema de abastecimiento, pero también una proyección de tener enormes problemas por presiones inflacionarias. En pocas semanas, tanto Rusia como Ucrania deberían estar iniciando la cosecha de los cultivos de invierno. Rusia no tendría problema porque no tiene el conflicto en su territorio, pero si se agrava el tema de la logística. Ucrania no solo no va a poder cosechar, pero tampoco podrá sembrar los cultivos de verano. Todo esto trae como consecuencia un nerviosismo en materia del mercado de los alimentos. El trigo alcanzo niveles de precio récord en su historia. Después se redujo porque hay un factor especulativo, de incertidumbre en materia de decisiones. Más allá del tema de los precios, tenemos el aspecto de los fertilizantes, que estos dos países son también importantísimos proveedores. La falta de estos actores, ha llevado los precios hacia arriba. Esto se termina trasladando a la cadena de precios.

Aumento de precios a nivel mundial

Esto tiene dos caras. El sector agroexportador, se va a ver beneficiado con los precios. Por otro lado, el traslado al consumidor. En un mercado libre, donde nos regimos por la paridad de exportación, si lo precios suben a nivel mundial existe la oportunidad de los exportadores de obtener un mejor precio, pero esto se trasladad a una contracara que no es tan positiva, hacia los procesos internos generando los procesos de inflación. Por eso el gobierno preocupado comienza a tomar medidas, direccionado a que el impacto sobre la canasta familias se puedan atenuar sin la intervención al mercado. Hay un costo de oportunidad, porque si canalizan esto al exterior se va a generar un desabastecimiento interno y vamos a tener que importar trigo. Hoy tenemos una plaza establecida, pero siempre el precio de exportación es el que rige el mercado. Normalmente exportamos trigo. Sobre el girasol hemos tenido un gran impacto. Los aceites vegetales están basados fundamentalmente en la soja. El girasol ha tenido un problema sanitario en los últimos años. Hoy hay variedades nuevas. Se está estimulando el retorno al girasol. Pero hoy tiene una parcela de producción bastante menor en comparación con la soja.

Las críticas de la medida del IVA en la carne y la congelación de precios al huevo

Toda medida va a parecer que es escasa. Hay que cuidar dos cosas, el bolsillo de la gente y los equilibrios de la recaudación. Tenemos que tener una disciplina fiscal para no incurrir en gastos excesivos. La situación se da porque tenemos un pico de precios muy fuerte. Lo de la carne digamos que la guerra tiene una afectación parcial, pero no directamente. Veníamos ya con una tracción de precios en función de la demanda de china muy fuerte que ha determinado que los precios estén subiendo y teniendo un nivel relativamente alto que se traslada al precio de la carne. La medida es de 30 días, con una posibilidad de postergarlo. No solo es un tema del asado que se le retira el IVA, también existe dentro de la conversación, un acuerdo de precios entre los actores de la cadena. Toda la carne con hueso de va a mantener por un mes el mismo nivel de precio.

Vínculo de los acuerdos con el tiempo del referéndum

Siempre se puede dar la especulación de que esto se está asociando con el referéndum. Yo puedo decir que esto no es así. La guerra determinó todas estas consecuencias. Yo estoy seguro que vamos a tener más medidas luego del referéndum. Asociarlo a eso meramente pudiera ser muy rebuscado. Tiene parciamente algo que ver con Ucrania, pero el hecho generador de la suba de precios pero no tienen nada que ver porque se dio con la mortandad de la ola de calor en el mes de enero. Estas medidas temporales son justamente para ver la realidad hacia adelante. Cuando estalla la guerra y los precios se disparan hay una gran factor de especulativo en la formación de los precios y un gran factor de incertidumbre. Podemos analizar con más precisión si los precios vuelven a la normalidad. Hay un factor de expectativa y especulación. Los gobiernos salen a comprar trigo, o muchos de ellos limitan la exportación. Así lo hizo Argentina. Argentina retira del mercado parte de su producción exportable. Las decisiones que se tienen que estar tomando por los agricultores uruguayos de cara a la próxima zafra, no lo van a hacer. Lo único seguro para la próxima campaña de invierno es que tenemos los costos elevados. Si yo le doy una señal negativa respecto de su comercialización, que no está absolutamente asegurado, evidentemente voy a provocar una señal negativo y eso va a retraer la intención de siembre, por lo cual vamos a tener menos producción. Estamos en el camino de los acuerdos de precios con los proveedores y comerciantes. Tenemos que quitar este periodo especulativo. Una de las peores noticias que puede generar la guerra es que los países se van a transformar en más conservadores. Los temas de seguridad alimentaria son prioritarios. Esto quita transparencia al mercado y para un país como Uruguay es una mala noticia.

Quien asume el costo en los acuerdos de precios

Lo que les preocupa al gobierno es el impacto en el bolsillo de los uruguayos. Hay resignaciones de varias partes. El acuerdo de precios implica que el comerciante, también tiene señales de carácter especulativo. Hoy estamos en un proceso donde el precio no es real, el precio está influenciado por un factor de especulación a nivel internacional y lo que quiere ganar el gobierno es que la polvareda siente que tengamos un mercado mucho más auténtico para poder tomar las medidas correspondientes. Para ganar tiempo, estas medidas temporales hay resignaciones de algún comerciante, industrial, pero también del gobierno.

Margen para reducir las ganancias

Las medidas que se pueden proponer en extremo es la intervención del mercado. Eso el gobierno no lo va a hacer. Hay señales que son inmediatas que otros gobiernos lo aplican, pero nosotros no entendemos que no dan resultados positivos. Lo que Uruguay tiene es que si nosotros producimos, tenemos libertad de mercado, si el mercado internacional esta recalentado vamos a tener un traslado hacia el valor interno. También es cierto que hay mucha gente trabajando y produciendo. Hay muchos productores que también invierten, y eso genera actividad en el sector agropecuario. El más afectado hoy es el habitante, estamos empezando a tomar algunas medidas para temperar este factor, con el equilibrio necesario para no intervenir en el mercado. La pandemia había establecido un proceso inflacionario en el mundo y se le suma factores como la legista internacional. Todo lo que traigamos de afuera o que vayamos a exportar tienen un factor de enorme incidencia de fletes que han aumentado 5, 6 o 7 veces.

Medida pensada para sectores vulnerables

Es un tema del cual estamos preocupados, pero no es mi resorte. El ministro de Economía y el presidente han tomado este tema. No puedo profundizar mucho más eso. La preocupación va mucho más allá del referéndum.

Medidas del lado del productor, del agroexportador

No hay muchas medidas a tomar. Creo que el problema de la carne es que toda la región ha estado sin la posibilidad de proveer. Las circunstancias se han dado que no haya disponibilidad de carne barata en la región y por lo tanto, la importación se vio reducida con la oportunidad de bajar el precio interno. Si nosotros importamos carne barata el precio del mercado interno se podía temperar. Hemos tomado dos medidas en ese sentido. Tratar de hacer un contacto a través del sector privado. Estimularlo de que vea de Paraguay la posibilidad de tener carne más barata en función de que buena parte de la exhortación de Paraguay era direccionado a Rusia. Esto hasta ahora no se ha dado, porque la primera reacción es que el ganadero retenga su producción hasta que se normalice la formación del precio. El ganadero paraguayo no quiere vender hoy. Además otros clientes de Paraguay, como Chile, han tenido una posición agresiva en el mercado con el objetivo de obtener la oferta exportable que es escasa. Veremos qué ocurre a nivel regional. Hay un acuerdo de precios hoy, en la medida que no haya un impacto en el dólar. Hay una buena posibilidad de que la carne no sea un factor de empuje por lo menos en el próximo mes.

Las negociaciones por el TLC con China

Eso dio mucho que hablar. Yo hice una expresión de deseo, pero esto no está en nuestra orbita. Esto ya está informado, lo maneja la cancillería y el presidente. Todo esto tiene un factor de incertidumbre.

La situación de Manini Ríos y colonización

Yo creo que sea un aspecto de carácter legal. Lo que se hizo fue un uso de información a efectos de poner esto en la palestra antes del referéndum. Creo que es un tema que tiene que definirse legalmente. La compra es legítima. Lo que está en discusión es si el predio fue desafectado o no. Va a tener que ser comprobado con documentos que no tenemos acceso. Lógicamente tiene todo un adorno electoral. Lo que sí está claro es que llame la atención que surja este tema con tanta intensidad. Esa información podría haberse dilucidarse hace mucho tiempo. La investigación la pidió el directorio de forma reservada, pero surgió a luz no se sabe por qué.

Violación a la ley de libre competencia de los mercados