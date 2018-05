El policía asesinado en Progreso “estaba muy comprometido con su trabajo” y “tenía la camiseta puesta”: “La clave es saber si estaba marcado”

Durante la madrugada de este jueves, un funcionario policial perteneciente al PADO fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se encontraba llegando a su casa en la zona de la ciudad de Progreso, en el departamento de Canelones.

La Unión de Sindicatos Policiales, que congrega a todos los gremios de los uniformados afiliados al PIT-CNT, pidió una reunión de urgencia con el ministro del Interior luego de conocido el homicidio de Agustín Silva.

Abordamos el tema junto a Washington Abdala, abogado del sindicato de policías de Montevideo.

Estamos esperando que Científica evalúe todo. Los hechos primarios muestran que lo matan y no le roban el dinero que tiene. Él trabajaba en el PADO y estaba muy comprometido con la gestión policial. Hay policías que tienen la camiseta muy puesta y otros actúan en el límite de lo correcto.

La clave es saber si estaba identificado o no, si estaba marcado o no. Hablamos de una localidad pequeña, donde todos pueden conocerse entre ellos. Las probabilidades de que pudiera estar identificado son muy elevadas.

La realidad acá es que alguien mató a otra persona. Fue un policía, sí, y quizás eso lo hace más grave, porque son personas, como los jueces o fiscales, que están a nuestro cuidado. Pero vale lo mismo que cualquier vida, y eso es lo preocupante.

El año pasado murieron cinco. Este año ya van tres policías. Va a haber que generar una política de Estado distinta.

Las modalidades delictivas en Uruguay han ido cambiando: nos vamos latinoamericanizando, lamentablemente.

Es evidente que se está requiriendo una acción más combativa. De lo contrario, buena parte de esta delincuencia está midiendo el aceite. Hay que pensar cuál es el nuevo perfil de la delincuencia uruguaya.

No está funcionando la combinación Policía-Fiscalía. No termina de ser una combinación efectiva. Y en algún sentido eso tiene que ver con una cuota de improvisación. Solo un fiscal tiene más de 100 homicidios: algo no estuvo buen en la política de distribución, por nombrar un punto.

En el combate con la delincuencia no se está lo suficientemente efectivo. Se requiere inteligencia policial.