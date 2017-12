El testimonio de uno de los clasificadores que dejó el caballo por un motocarro: “Esto es un cambio de vida”

Este lunes, la Intendencia de Montevideo entregó los primeros seis motocarros a clasificadores. Este es el primer paso de un plan de reconversión laboral y sustitución de vehículos tirados por caballos.

¿Qué tipo de preparación recibieron los clasificadores? ¿Por qué muchos trabajadores no pudieron sumarse en esta primera etapa? Lo hablamos con el clasificador Jorge Tejeda.

Es un cambio de vida esto que tenemos. Esperemos que nos salga todo bien. Hoy vamos a empezar a levantar cosas domésticas de las casas: lavarropas, ropero, heladeras, cualquier cosa que tenga la gente para donar.

Éramos diez u once al principio, pero muchos se fueron porque económicamente no les daba, con la familia y todo. Pero no abandonaron porque no supieron manejar una moto, sino porque tenían impedimentos económicos.

Tenemos la libreta, hicimos el curso y nos entregaron la moto. Ahora vamos a salir a trabajar a ver qué pasa.

Los caballos los llevaron para Rocha o Canelones. Podríamos llegar a cobrar 32.000 pesos por mes, solo que nos van a pagar por semana. De ahí vamos sacando para pagar las cuentas, patente y seguro. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo y darle para adelante.

Nosotros cumplimos con la Intendencia y luego podemos hacer fletes, levantes para nosotros o encargos. Lo único que no podemos levantar son papeles.