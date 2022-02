Elbia Pereira: "Estamos discutiendo si es un paro de 24 horas y dejamos de lado las reivindicaciones de las mujeres"

El PIT-CNT resolvió convocar a una mesa representativa ampliada para definir si modifica el paro general de 24 horas previsto para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este martes, en una reunión del Secretariado Ejecutivo, cuatro sindicatos plantearon matices con la resolución tomada.

La secretaria general de la central indicó que hasta el 25 de febrero no se sabrá cuál es la resolución final. Por otro lado, en relación con la posibilidad de realizar actividades por la campaña del Sí el 8M, Pereira indicó que "hay artículos dentro de la LUC que pueden afectar directamente a las mujeres" y que "se consideró" ese día, aunque no la marcha en sí, para realizar actividades en la calle "como han estado todos los días.

Discusión en la Mesa Representativa en el marco del 8M

Recibimos de cuatro sindicatos algunas consideraciones con respecto al paro que ya venía puesto a consideración. Lo que se resolvió es que el congreso resolviera y discutiera el paro general para el 8M. Lo que hace la mesa de febrero es ratificar y discutir la implementación de este paro. Esta moción fue presentada en el congreso por la Secretaría de Género y Diversidad del Pit-Cnt. Consta en todos los documentos y los más de 1000 delegados presentes en el congreso. Es el órgano que tomó la decisión en el mes de diciembre. Quien va a decidir si se hace o no es la Mesa Representativa. Luego lo que se abre es un debate sobre el tema y tendremos que esperar al 25 por cuál es la resolución que se tome.

Hace unos cuantos años se viene discutiendo el rol de las mujeres en el PITCNT. Se viene discutiendo el rol de la mujer trabajadora, sin desmedro de otros grupos y colectivos sociales que reivindican este día de diferentes formas. Para nosotros reivindicar el rol de la mujer trabajadora es fundamental y así lo planteó la Secretaría de Género. Yo soy representante de la Federación de Magisterio. Dejamos planteada la dificultad de que este paro coincide con el segundo día de inicio de clases. Si fuera solo un paro de mujeres, la federación consultará a las filiales. Es difícil en un gremio que somos 95% mujeres que pare y que los 300 mil niños queden con los compañeros varones. Consultaremos para cumplir con la decisión que tome la mesa.

De ninguna manera nos vamos a negar a que se discuta el tema si hay un sindicato lo solicita. Al momento de decidir, la FUNTEP se va a abstener. Lo que no es posible discutir son los tiempos. El cierre de año lectivo es tan complejo como el inicio del año lectivo para el gremio de magisterio, por eso no llegamos a tomar una decisión. La discusión de este tema no está centrada en la abstención de la FUM. En la Mesa Representativa de diciembre fuimos tres sindicatos los que nos abstuvimos de los 40. No fueron la mayoría, sino tres. Esta abstención responde a fin de cursos. El cierre de cursos demanda una atención extraordinaria. Se estaba llevando en una fecha inapropiada y en medio del aumento de los casos de covid. En años anteriores, un paro general de 24 horas no estuvo considerado en el PITCNT.

En esta oportunidad, se plantea un paro de 24 horas y el transporte será el gremio que tome una oportunidad para que las mujeres que quieran acercarse a la movilización, puedan hacerlo. Hay que discutir esto sobre la base del Día de la Mujer. No deberíamos todos y todas descentrar la importancia de la fecha del Día de las Mujeres. Mucho para adelante tenemos las mujeres para reivindicar como derechos muchísimo nos falta aún, independiente de estas discusiones. En la orgánica de este sindicato estamos discutiendo si es un paro de 24 horas y dejamos de lado lo que realmente importa que son las reivindicaciones de las mujeres.