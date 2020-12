"Éramos tres niños perdidos en la niebla": el nuevo libro de Ruperto Long

El escritor uruguayo y presidente del LATU conversó sobre su nuevo libro que cuenta la historia de tres niños europeos que juramentan su amistad en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Idea de la novela

Me llegaron muchas historias de gente que me fue conociendo tanto dentro como fuera del Uruguay, tuvieron mucha confianza de contarme sus historias y fue ahí que fui descubriendo la mirada de los niños que vivieron esa época. Descubrí el personaje a Alex, ese niño de 8 años que vivió la guerra con amigos. Le empieza a suceder cosas y a pesar de todo se mantiene la amistad entre ellos.

Proceso de escritura

Lo fascinante es la mirada inocente pero que tiene mucha fuerza, es muy profunda también. La forma de hablar, los recuerdos pasan a ese universo con códigos de los niños, uno con bastante facilidad comienza a imaginar. Los tres personajes centrales están rodedados de otros personajes adultos y vamos construyendo toda esa época.

Me ha fascinado mucho cuando él recuerda, uno viaja con él a esa época y uno lo acompaña a esa época. Es muy difícil porque uno tiene que articularlo con datos de la realidad y el contexto en el que vivieron, vincular ambas cosas es un gran desafío.

Conversación con Alejandro Latman

Cuando le pregunté cómo era su historia su respuesta fue ‘no no pero si a mi no me pasó prácticamente nada’, pero igualmente quise saber cómo fue, y ahí me contó cosas cómo fue esconderse en un lugar, saltar de un tren, caer en un río congelado tras -20ºC. Cuando uno oye con tanta naturalidad lo que fueron esas vidas, eso a un narrador lo atrae fuertemente y sabe que la historia debe ser contada.

La gran conclusión que se puede sacar es que todos somos muy parecidos. La humanidad tiene que avanzar en que todos somos similares. Cuando uno lee esta historia, reflexiona y nos volvemos más maduros y sabios quizás.

LATU

Hemos podido avanzar en una época muy especial que ha dado mucho más trabajo de lo habitual. Quedamos que en el mes de mayo del año siguiente vamos a estar instalando tecnología de última generación, un parque tecnológico con 5g por ejemplo. Hemos reforzado muchísimo la relación tanto con las empresas y cámaras industriales tratando de ver cuáles son sus necesidades. Empezar a salir a instalarlos mucho más en el interior. Vamos a ir a estar nuestra primer oficina que serán atendidas desde la base de Montevideo y de Fray Bentos, estaremos abriendo una Salto para estar en la zona norte del país.

Testimonios sobre los últimos sobrevivientes

Hoy en día hay personas que recuerdan eso sus historias perfectamente y algunos de ellas me conducen a otras y uno encuentra muchísimas más historias para contar. Hay que rescatar esas historias que nos hacen bien a todos, quienes vivieron esa época, pienso que a pesar de cierta amargura es un testimonio muy valioso.