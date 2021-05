España puso fin al estado de alarma

Conversamos con la periodista española Sara Puig sobre el estado de la pandemia en el país europeo ante el fin de las restricciones de la movilidad en el país.

Festejos por el fin del estado de alarma

Creo que ha habido sorpresa por la cantidad de gente que salió el sábado para celebrar el fin del estado de alarma y poner el rin a la restricción de la circulación de las personas.

Las imágenes fueron increíbles y las redes sociales se llenaron de videos de miles de jóvenes celebrando como si fuera fin de año. Las consecuencias han sido que se ha dado un llamado de atención de las principales autoridades y que esto no significa que las personas puedan salir a aglomerarse. Mucha gente salió sin mascarilla y no se respetaron las medidas de distancia social. Las cosas están mejor es España, es verdad, pero la pandemia no se ha terminado y hay que seguir siendo responsable. Cada comunidad autónoma tal y como está creado el sistema, puede implementar sus propias decisiones porque las competencias son de las comunidades autónomas. Pero el gobierno central si declara el estado de alarma, las comunidades no puede salirse de esto. Esto motivó conflictos con el gobierno central porque el estado de alarma y el toque de queda impactaron en sectores importantes de la economía española como restaurantes. Es un equilibrio muy complicado de llegar y basado en la excepcionalidad de los tres primeros meses de la pandemia, nadie se ponía de acuerdo en cómo tenían que hacerse las cosas.