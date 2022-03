Especialista en Estrategia Nacional: "El objetivo de la guerra es político, no militar"

A más de un mes de comenzada la invasión de Rusia a Ucrania, los países volverán a reunirse hoy en Estambul para intentar poner fin a las acciones militares a través de una salida diplomática. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró que su país está dispuesto a negociar con el Kremlin la adopción de un estatus de neutralidad y renunciar así a ingresar en la OTAN.

Al mismo tiempo, The Wall Street Journal reportó que Roman Abramovich y dos de los negociadores de paz ucranios sufrieron síntomas “compatibles con envenenamiento con armas químicas” tras una reunión en Kiev con representantes rusos la madrugada del 3 al 4 de marzo.

El conflicto entre Rusia y Ucrania

En este momento, hay un empanamiento de la guerra. La primera parte de la campaña culminó. Cuando me refiero a empantanamiento, me refiero a que ni Rusia es capaz de tomar acciones decisivas contra Ucrania, ni Ucrania, que está en una posición de debilidad, está en condiciones de tomar acciones decisivas contra Rusia. Esto se llama pausa operacional. ¿Qué hacen los dos contendientes? Aprovechan para reorganizarse, reabastecerse, remplazar tropas y tal vez cambiar la dirección de los esfuerzos. Hasta ahora Rusia había hecho el esfuerzo en el norte. Ya comenzó a retirar tropas del norte y no se sabe a dónde las está llevando. Dos aspectos a tener en cuenta. Después de las experiencias de Stalingrado, la batalla de Varsovia, de Berlín, de Grozni. Es antieconómico y muy poco conveniente que un ejército pretenda tomar una ciudad. No creo que Rusia, después de esas experiencias, quiera tomar ni Kiev ni Járkov. Si para un combate en áreas urbanas se necesita, por cada soldado que defiende, 6 que atacan. Imagínense cuantos recursos humanos y materiales le llevaría a Rusia tomar Kiev y Járkov por ejemplo. Es un número que puede variar. Ese número varía con la voluntad de lucha de los soldados. Ahí un plus para Ucrania que Rusia lo sabe muy bien. La población ucraniana, antiguamente la población soviética, hasta 2012 existió servicio militar obligatorio. En 2014, se vuelve a implantar a raíz de la anexión de Crimea a Rusia y la erupción de los problemas en el Dombás. Yo creo que Rusia amenaza el centro político y económico de Ucrania que son Kiev y Járkov. Ucrania lo va a tener que defender, pero no se los plantea seriamente tomar. Donde sí tiene interés es en consolidad las zonas ruso parlante del territorio. El Dombás es la zona industrial de Ucrania.

La estrategia rusa en el guerra contra Ucrania

La guerra es el arte del engaño. Es un juego a dos actores. Probablemente esos sean los objetivos de Rusia (que Ucrania se distraiga en Kiev y Karkóv y destina fuerzas ahí y no le pueda dedicar atención a proteger el Dombás). Pero los objetivos militares están en función de los objetivos políticos. Y los objetivos políticos por los cuales dos países van a la guerra están en función de los intereses nacionales. No se olviden que la guerra tiene dos instrumentos para conducirse. Siempre se peleó por un objetivo político. Es posible ganar ese objetivo político, ganando militarmente o perdiendo militarmente. Porque el objetivo es político, no militar. Lo militar está en función de lo político. A cada acción militar hay correlato diplomático. Yo busco ocupar posiciones en el terreno para estar en una posición de fuerza para negociar. Sin dudas ha habido instancias de negociaciones. Pero seguro hay otras bajo la mesa que no se publicitan porque es importante la confidencialidad.

¿La neutralidad a Ucrania le sirve a Rusia?

En parte sí. No nos olvidemos que la neutralidad fue la que tuvo su eje Finlandia. ¿Qué sucede? La geopolítica. El centro neurálgico de la actual Rusia es Moscú Europa ha sufrido invasiones desde el Este. Moscú desde el este está protegida por una barrera natural contra las invasiones, pero desde el oeste esta la gran llanura europea. Por eso los polacos y los ucranianos han sido siempre campos de batalla. El primer interés nacional de un Estado es la superveniencia. Para Rusia es una cuestión vital tener a Ucrania no alineada con sus adversarios. No nos olvidemos que Putin tiene una personalidad determinada y busca resurgir el paneslavismo. Hay importantes comunidades rusos parlantes que han sido hostigados por los sucesivos gobiernos ucranianos. Ojo no estoy justificando nada. ¿Cuáles son las salidas al mar que tiene Rusia? En el extremo oriente, Vladivostok. En el extremo norte, Murmansk. Después en el báltico, tiene dos puertos: Kaliningrado y San Petersburgo. ¿Cuál es el problema? Para salir al mar del norte, tenés que salir por los estrechos de Skagerrak y Kattegat. De un lado está Noruega y del otro Dinamarca, que son miembros de la OTAN. Entonces, le queda el Mar Negro. Casualmente, en el 2014, Rusia se anexa a Crimea. El Mar Negro le asegura a Rusia al Mediterráneo. No es ideal tampoco porque están controlados por Turquía y Grecia. Pero la relación entre Turquía y Rusia es una relación de amor-odio. Lamentablemente, en toda guerra la población civil se lleva la peor parte.

¿Por qué Ucrania no ataca al territorio ruso?