Familiares de Detenidos Desaparecidos: “Hay una Ley Orgánica que es de la dictadura y los militares se siguen manejando con esos conceptos”

"Se han recuperado datos de todos lados, pero no se investiga, es eso lo que falta: investigación", apuntaron.

Las declaraciones de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército dejan de manifiesto nuevamente la concepción de los militares y de las Fuerzas Armadas sobre lo sucedido en la dictadura.

Abordamos el tema junto a Óscar Urtasun, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Acá hay un problema cultural. Como tal, demora muchos años, pero hay que meterle el diente. No se ha hecho nada con respecto al tema militar. Hay una Ley Orgánica que es de la dictadura, y se siguen manejando con esos conceptos.

Creo hay que hay temores. A los que vivimos esa parte de la historia nos quedan resabios. La situación es distinta, pero igual.

Huidobro eso lo posible por salvar el honor de las Fuerzas Armadas. Su concepción de la lucha y de cómo estuvo plantado es triste. Cuando Mujica nos echa la culpa a nosotros de ponerles las mochilas a los militares, hay una negación de Mujica de que es el propio sistema el que hace eso. Frente a los militares hay que tener otra actitud.

Cuatro años pasaron y Vázquez no nos dio una reunión. Le exigimos a los poderes del Estado que cumplan. Nos llama la atención que estos pasos de los últimos días no hayan sucedido antes porque elementos ya había. El tema no está escondido, pero las estructuras políticas son como son.

Nunca fue explicado cómo apareció el documento donde decía dónde estaba el padre de Javier Miranda. Esas cosas no suceden de un día para el otro.

Se han recuperado datos de todos lados, pero no se investiga, es eso lo que falta: investigación. Claro que es difícil avanzar, pero tendría que ser más fácil procurar el avance. Hay que investigar todas las confesiones.