Felipe Paullier: "Vamos a hacer foco en los jóvenes que egresan de Inisa" en el programa INJU Avanza

El Instituto Nacional de la Juventud lanzó el programa "INJU Avanza" y el director de la institución explicó las características de este programa que estará dirigido a jóvenes de contexto vulnerable entre 18 a 22 años.

Programa "INJU Avanza"

INJU avanza es una nueva apuesta programática del INJU. En estos 30 años del INJU durante 30 años ha sido un momento para evaluar las acciones que se desarrollaban. En este contexto especial de la pandemia con consecuencias de largo aliento, generamos una nueva herramienta del Mides articulada con otros organismos. Estamos con el Sodre, INISA, INEFO, Secretaría Nacional de Deporte y tenemos una herramienta para jóvenes de 18 a 22 años con ciclo básico no completo, por fuera del sistema laboral formal tratando de por un periodo de 12 meses acompañarlos y darles herramientas de sostén social y estimulación y también para enfrentarse al mercado laboral con más oportunidad.

El programa está diseñado en base a cuatro pilares. El primero es el pilar de acompañamiento social-individual para tener el soporte y la referencia de un técnico que en conjunto va a desarrollar ese plan. El segundo son las herramientas concretas para el grupo etario al que nos estamos refiriendo. El desempleo es el triple en este sector y la informalidad es casi el doble. En este sentido la alianza con Inefop es clave que dará cupos específicos en una oferta variada que tiene el Inefop y que nosotros insistimos que tiene que ser plural porque no todos los jóvenes se motivan con lo mismo. EL tercer pilar es el de los espacios de integración comunitaria. Es necesario generar espacios grupales. Ahí los espacios de deporte y cultura son la clave. El cuarto tiene que ver con herramientas de apoyo económico para estimular que se den estos apoyos y que se puedan sostener.

Este programa no nace en un árbol. Nace de un producto de análisis y evaluación. Me dediqué a conocer y recorrer equipos territoriales de otros programas. Avanza incorpora una evaluación permanente y continua y un nuevo marco de intervención para el acompañamiento individual y personalizado. En otros programas el rol del técnico era el del multiespacio. Se promueve la atención integral del ministerio, lo que nos permite estar descentralizados y cerca de los jóvenes y nos permite llegar no solo como Inju sino como ministerio. Lo otro importante es la incorporación del deporte que antes no estaba en otros programas. Además, se va a enfocar la intervención en un grupo etario más específico que es el de los 18-22 años. Es el grupo que en el que los indicadores de informalidad y la oferta de los aparatos del Estado disminuye notablemente. No es el único grupo que tiene problemas, sin dudas.

Es un programa que tiene discriminación positiva para captar más mujeres. Vamos a hacer foco en los jóvenes que egresan de Inisa. La mayoría de los potenciales participantes del programa salen de 18-22 años, pero luego hay otro grupo de jóvenes que egresan de Inisa. Ahí hay un camino recorrido para acompañar a estos jóvenes. Podrán tener acceso a capacitaciones de Inefop para darles herramientas concretas.