Felipe Schipani sobre el pase verde: "El proyecto regula un derecho que es el de admisión"

El diputado del Partido Colorado habló sobre los argumentos detrás de la propuesta del pase verde. También conversó sobre la propuesta del senador Gandini y el caso de Omar Estévez.

Propuesta

Todos los proyectos van en la misma sintonía, el que presentamos el 13 de abril y hemos recibido la propuesta de comenzar su tratamiento. El Poder Ejecutivo está trabajando en su naturaleza, esto se está discutiendo en el mundo entero, hay muchos países que ya lo están implementando como la Unión Europea en general, el mundo lo está analizando y se buscan herramientas con varios propósitos como la reactivación de servicios, en otro términos generar condiciones de cuidar el salud de las personas y en tercer lugar fomentar la vacunación. Aún no hemos tenido la instancia de coordinación con el senador Gandini, seguramente en los próximos días avancemos. Desde el parlamento con el Poder Ejecutivo, aunar una propuesta para rápidamente instrumentar un mecanismo. El proyecto regula un derecho que ya existe que es el de admisión. Para ingresar a determinados lugares, como espectáculos públicos o lugares privados de uso de lugares públicos se requiera la vacunación. Es importante aclarar que es una potestad que se les da a los organizadores de eventos y responsables de eventos. No es una oposición. Aquellos organizadores de eventos responsables que quieran tener los espacios seguros van a poder utilizar estos mecanismos.

Espectáculos públicos en general y espacios privados de uso público. Es una potestad que van a tener los privados de usar este mecanismo. Queremos lugar de cuidar nuestra salud de ir a esos lugares. Es un instrumento que puede ser útil a esos tres propósitos que comenté recién. En el mundo desarrollado están dando muy buenos resultados.

Lo de Israel es paradigmático. Se permite el pase a partir de la vacunación y ha dado muy buenos resultados. Es un mecanismo idóneo que no supone ninguna discriminación porque es potestativo de los empresarios. habrá opción para todos los gustos ya que las personas que no estén de acuerdo podrán ir a esos lugares que frecuentaban y que no utilicen este mecanismo.

Si hay un concierto específico en donde el organizador entiende que hay que exigir el certificado, la gente que le gusta esa banda y no se quiere vacunar no podrá ir. En todo caso, no se le está limitando ningún derecho a la persona, simplemente no podrá concurrir a ver a ese grupo. No estamos limitando a las personas de poder ir a restoranes, bancos o algún otro lugar. Las personas que se vacunaron tienen todo el derecho de cuidar su salud y concurrir a lugares más seguros desde el punto de vista sanitario.