Fernando López D'Alessandro sobre las protestas en Irán: "Si bien arranca por las mujeres, las protestas se traducen en un malestar social muy grande"

Más de un centenar de personas han muerto en Irán por las manifestaciones que se desataron tras la muerte de Mahsa Amini. La joven de 22 años fue detenida por la Policía de la moral por no llevar bien el velo en Teherán y falleció el pasado 16 de setiembre en custodia de las autoridades. "Esto es el producto directo de todo lo que pasó en la Primavera Árabe de tensiones no resueltas y de hartazgos", expresó el historiador.

El 16 de octubre se cumplió un mes de la muerte de Mahsa Amini y del inicio de las protestas que se han propagado en varias partes del mundo. Las mujeres, que fueron las propulsoras de las protestas, se han quitado el velo y lo han quemado, se han cortado el pelo y caminado por las calles desobedeciendo las políticas iraníes.

Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini

Soy de los que cree que la región Árabe por su riqueza intrínseca que es el petróleo y por el valor geoestratégico que ha tenido fundamentalmente durante todo el siglo XX, el peso es central y entender lo que pasa adentro con todas sus complejidades. Nosotros en el el Río de la Plata y en el Uruguay, desgraciadamente no lo atendemos con importancia que tiene que tener.

No es de las mujeres, es de la sociedad, es toda la sociedad iraní. En el mundo árabe desde a lo largo de todo el siglo XX, ves cómo el cuerpo de la mujer se transforma en un trofeo político para las diferentes ideologías y posiciones políticas que estuvieron fuerza dominante.

En 1936, el padre del Sha, Reza Pahleví, obligó a las mujeres a sacarse el hijab. Vos ibas con el hijab puesto en la calle y la Policía Iraní te la quitaba porque querían occidentalizar rápidamente el proceso. Allí la hijab se vuelve una forma de enfrentarte a la monarquía, no quitándotela, sino poniéndotela, pero siempre está el cuerpo de la mujer en la disputa político, eso es lo más llamativo.

Creo que todo esto responde a algo muy reciente, hay que remontarse a unos 10 años atrás que es el proceso de la Primavera Árabe. Diría irónicamente, que en el 2022 llegó la Primavera Árabe a Irán que en el 2011 estalló en todo el mundo árabe.

La reflexión que más me convenció sobre la Primavera Árabe fue que en el mundo árabe desde 1950 a la fecha todos los proyectos políticos que se fueron instalando fueron fracasando y en Irán también. En 1950, en Irán hay un proceso revolucionario nacionalista liderado por Mosaddegh, siendo Irán el primer país que nacionaliza el petróleo, y ese proceso fracasa, case Mosaddegh por la presión internacional, por la norteamericana, por la complicidad del Sha. Hay un segundo punto que fue el gran punto de inflexión iraní que fue la Revolución Blanca. El Sha de Irán propone de hacer un cambio central en la economía y sociedad iraní occidentalizándola y realizando una reforma agraria que en vez de beneficiar al campesinado iraní que son más de 20 millones de personas, termina beneficiando a los sectores más pudientes del campo y eso genera una masiva emigración campo-ciudad. Ese campesino conservador llega a la Teherán y se encuentra con una ciudad occidentalizada con chicas con mini falda, entonces eso genera una reacción muy fuerte que se traduce en el crecimiento del que se conoce como el islam político, que lo que busca es tomar enseñanzas del islam, algunas más radicales otros menos radicales, y traducirlas en un movimiento político partidario para la toma del poder y la aplicación de los preceptos islámicos.

En todos los países, las sociedades árabes y persas valoran los derechos humanos, la democracia y las libertades inclusive con más entusiasmo que las sociedades occidentales, como no las tienen las tienen que salir a exigir en la calle. Esa oleada llegó a Irán. Arman un sistema represivo con una Policía Moral y una Guardia Revolucionaria hiperpoderosa que también ejerce control interno, hoy la Guardia Revolucionaria Iraní y la Policía Secreta Iraní están reprimiendo en todas las ciudades. Ya van 150 muertos por lo menos, según Amnistía Internacional. Eso a la vez empuja al poder político a reprimir a las minorías. La primera muerta es kurda. Hoy están bombardeando al Kurdistán iraquí, o sea, están bombardeando y atacando Iraq por el tema de la minoría kurda. A la vez están reprimiendo otras minorías que están ubicadas al norte, que también se alzan contra el poder. Es un proceso que no es solo de las mujeres, arranca con las mujeres por el hartazgo de la represión, pero se traduce en un malestar social muy grande, porque además Irán está viviendo una crisis económica muy profunda de los últimos 5 años y el gobierno no tiene respuesta a estos problemas. Esta escalada está siguiendo y no responde a presiones externas. Alí Jamenei como siempre le echó la culpa a Estados Unidos y a Israel. Esto es el producto directo de todo lo que pasó en la Primavera Árabe de tensiones no resueltas y de hartazgos.

Hay una parte de la izquierda que siempre considera que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como te estás enfrentando a Estados Unidos, eso arranca con el socialismo nacional básicamente. En los 60’ se vio todos estos movimientos nacionalistas un aliado potencial negando o haciendo un lado lo que era la izquierda nacional, haciendo a un lado todas las partes más incómodas como el filofascismo del Peronismo.

Vos por un lado tenés tradiciones, pero por otro lado tenés imposiciones ante las cuales los jóvenes se vienen rebelando en Irán desde hace más de 30 años. A esta chica la matan porque usaba el hijab imperfecta, es la hijab que se usa desde la mitad de la cabeza hacia atrás y mostrás el pelo, que era una trampa que hacía todas las chiquilinas para lucirse y también como protesta. La tomaron, la torturaron, la asesinaron y dijeron que le había dado un infarto y cuando miraron el cuerpo la chica estaba torturada. Lo mismo pasa con las otras dos chiquilinas de 16 años que adujeron que se habían caído por la ventana. Lo que pasó fue que la sociedad estalló porque la gente no está dispuesta más a tolerar estas cosas.

Lo cuenta muy bien Anderson en un libro que se llama La Caída de Bagdad: había un Irán puertas para afuera y un Irán de las puertas para adentro. Casi todo como el mundo árabe. Ustedes no sé si saben que los principales mercados que tiene Victoria Secret es el mercado árabe porque de las puertas para adentro es una cosa y de las puertas para afuera es otra.

Irán vivió un proceso de occidentalización desde 1930 hasta la caída del Sha, que generó un fuerte rechazo. El tema es ver si los Ayatola y los sectores reformistas de los diferentes grupos políticos aceptados, porque los grupos políticos deben ser aceptados por el consejo de los Ayatola si no acepta al grupo político, el candidato no va. Hay que ver si los Ayatola tienen la suficiente cintura para entender que el péndulo se está moviendo y tienen que llegar a un punto medio donde tienen que aceptar los derechos de las mujeres. La revolución le dio derechos, la mujer puede ir a estudiar, con velo y cubierta, pero puede ir a estudiar, después tenés mujeres abogadas, ingenieras, arquitectas, que hoy son la mayoría del sistema universitario iraní, pero sin embargo, esas mismas mujeres no pueden formar parte del sistema judicial iraní, son abogadas, pero no pueden ser juezas. Eso genera que el Colegio de Abogados de Irán va realizar una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de Irán pidiendo igualdades de derechos de género para abogados y abogadas. Sumándole las protestas en las universidades de Irán que fueron reprimidas con mucha crueldad y dureza imponente.

Estos son procesos y no hay cronogramas en los procesos históricos, sino sería facilísimo. Va depender de las fuerzas y de cuán desgastado está la fuerza de los Ayatola. Eso dependerá de la dinámica que se vea de ahora en más. Por lo que se está viendo de que esto no va bajar los decibeles y las presiones internacionales se están empezando a sentir con el agregado de que los Estados Unidos está muy preocupado por lo que está pasando en Irán, se mezclan varias cosas entre las protestas internas y por el tema nuclear en el enriquecimiento de uranio. Irán está abasteciendo drones a Rusia, entonces todo esto es un paquete completo que problematiza la coyuntura y la presión internacional se va a combinar para llegar algún resultado. Todos esperamos que sea el mejor y creo todo depende cuánto se acumula. La huelga petrolera es central. Arranca por las mujeres, arranca por el hartazgo, es la Primavera Árabe que llegó a Irán 10 años después, pero también es un proceso de toda la sociedad.