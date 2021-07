Fernando Pereira: "Lo que tenemos que tener es la posibilidad de que una ley de esta envergadura no pase sin pena ni gloria"

La campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC se encuentra en el tramo final y se deberán entregar 700 mil firmas en la Corte Electoral para habilitar el referéndum. Los artículos están divididos en nueve áreas temáticas referidas a seguridad, educación, vivienda, sector agropecuarios y relaciones laborales. El presidente del PITCNT explicó por qué los temas de la LUC se consideran inconvenientes e indicó que "ya hay más de diez estadios centenarios completos de firmas y más de 600 mil firmas".

Posición en contra de la ley de urgente consideración

Esta ley tiene un problema de forma. En 90 días analizó temas de vivienda, trabajo, economía, empresas públicas, con los alquileres, con el derecho penal, una reforma educativa colocada en una ley de urgente consideración y todo esto tuvo que ser discutido en 90 días. Las leyes que dieron menor calidad democrática fueron la LUC y la ley de ómnibus. Tienen muy baja reputación legal estas leyes y se cuestiona como forma de llevar adelante un plan de gobierno agravado por la pandemia. La forma hace al contenido. Factum y Opción dieron que luego de cinco meses buena parte de la población no conocen nada sobre la ley. No se tomó en cuenta la opción de los expertos y solo se utilizó la mayoría parlamentaria. Lo que está en juego en este referéndum es que hay una forma de gobernar que no es compartida por la sociedad uruguaya. Hay una discusión que tiene que ver con la forma y también con el contenido.

Cuestionamientos a los artículos referidos sobre la vivienda

Una forma de cambiar el proyecto de ley es que varios expertos condenaron este proyecto de vivienda y el proyecto no fue modificado. La intención del Parlamento fue mantenerlo. El PITCNT fue a la comisión, expuso 30 minutos y no se le hizo ni una pregunta. Nunca me había pasado. ¿Cuál es la voluntad de cambiar un proyecto de ley si cuando se estaba discutiendo no se escuchó?

Se parte de un error que es que las personas van a empezar a alquilar sin garantía a partir de hoy. Hoy ya ocurre, pero tienen más garantías cuando terminan el alquiler. Hay que poner garantías para los dos lados. Dar protección hubiera sido importante construir un proyecto de ley que genera mejores condiciones para los contratos que hay. Se sabe exactamente cuál es la cantidad de personas que alquilan sin garantía con acuerdo de partes. Hay decenas de miles que alquilan sin garantías. Regularizar significa proteger al más débil. La exigencia de la garantía es del propietario porque quiere garantizar cobrar. ¿Quién protege al más débil de esta manera? Cuando se hace una ley de esta manera se construye una máquina d desalojos de esta manera. Se ha dicho durante años que había una cantidad de personas que estaban subvencionadas en el Mides porque no querían trabajar. Eso no lo decían en redes sociales. Si hay que construir un sistema de este tipo se podría haber construido un sistema aparte. Esto es cuando se da el vencimiento del contrato y es buen pagador. Es límite son 30 días. Esto es lo que nosotros objetamos. No se puede hacer de esta manera que la gente que va a alquilar no conoce cómo se da el sistema de alquileres.

Cuestionamientos a los artículos referidos a la seguridad

Siempre estuve muy de acuerdo en que se hubiese construido el GACH en tema de salud porque daba garantías. Si hubiera un GACH en temas de seguridad hubiese estado en contra de estos artículos. Los expertos en derecho penal y criminología reaccionaron en contra del capítulo porque las soluciones en la LUC responden a la forma de legislar en emergencia. Se propone la supresión de derechos, restricción de libertad y aplicación de punitivismo. Se privan aspectos meramente políticos. Esto no lo dice el PITCNT. La sociedad tendría que tener r un debate para saber s esta ley en vez de darnos más seguridad no nos la quita. Con estos razonamientos de catedráticos y criminólogos no generamos la condición para un debate nacional, nos perderíamos la posibilidad de saber si efectivamente estamos ante una ley que va a perjudicar a la generalidad de los uruguayos. Tenemos el derecho de tener un debate de quienes más saben de seguridad. El derecho penal no puede ser trabajado artículo por artículo. El fiscal Díaz dijo que no quisiera estar en las manos del ministro de Economía por la cantidad de presos que aumentan en Uruguay. El tema de la legítima defensa se ha discutido mucho y se habla claramente con los expertos sobre esto. Hablar de seguridad probablemente no sea lo que más popularidad de al debate, pero trae más problema que resoluciones.

Hay que protegerlos a los policías, pero lo que no hace la ley es protegerlos porque les da una falsa sensación de seguridad cuando en realidad los va a proteger de igual forma porque el juez juzga igual. Este tema viene siendo analizado y se hizo un largo texto que explica las dificultades que pueden tener. El problema es encontrar una discusión civilizada que permita discutir cada uno de estos artículos de forma individual. Acá no se pudo debatir cuáles eran las mejores soluciones, en 45 días nos impusieron una forma de ver la política de seguridad que no compartimos. Lo que está en objeción es una forma de legislar. Se eligieron lo que nosotros consideramos como los 135 artículos peores.

El director de la OIT en la parte sobre piquetes se cuestiona los cinco artículos de la LUC. Cuestiona al artículo porque va a la legitimidad de los piquetes. El PITCNT condenó la declaración de Vázquez. No puedo derogar un decreto, puedo derogar una ley. Seguimos haciendo piquetes y desconocimos la norma. Estaremos en la misma situación, pero tenemos una vía legal. Todas las libertades valen. Se limita la huelga, la posibilidad del más débil de luchar contra el capital. Si hay expertos internacionales que hacen este tipo de cuestionamientos en el Parlamento y no le damos bola. Este es el primer programa en el que puedo hablar de la LUC. El problema es cuando el derecho se tiene o no. El problema es que luego se aplique mal. En todos los países de América latina hay pandemia. En Uruguay no hubo manifestaciones pacíficas en contra o a favor del confinamiento. En el resto de los países hubo en todos. Optamos por el camino de primero la salud, primero los más débiles.