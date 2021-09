Fernando Pereira sobre la posibilidad de ser candidato para presidir el FA: "No era mi objetivo, pero hay una posibilidad de hacerlo"

El nombre del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, fue propuesto en la interna del Frente Amplio como candidato para la presidencia de la fuerza política. Si bien cuenta con el apoyo de sectores como el Movimiento de Participación Popular y la Vertiente Artiguista, el dirigente sostuvo que aún no se pronunció y sostiene que no recibió una proposición oficial.

Propuesta como candidato para presidir el Frente Amplio

No puede ser que renuncie porque alguien me haya propuesto como candidato. El estatuto del Pit-Cnt es bastante claro. Los sindicales pueden hacer política lo que no pueden hacer es usar al Pit-Cnt para hacer política.

Siempre he contestado los temas delicados y fáciles, este no ha sido la excepción. Hay propuestas y esto no puede ser que me saque por la lucha del presupuesto, contra la LUC, esto no pueden ser los argumentos. La licencia hoy no es el momento.

Si a mí me eligieran en otro cargo dejaría de ser sindical, pero no dejaría de trabajar. La opinión de mi madre es parecida la de Read, son dos opiniones que evaluaré de la misma manera.

Pepe D'Elía fue candidato a presidente del país y luego de la campaña volvió a ser presidente del Pit-Cnt. Hoy estoy de un lado y si voy a ser dirigente en otro lado estaré del otro lado. Tengo que ser coherente.

Puedo medir mi actitud, mi actitud no violó el artículo 49 ni un minuto. Sería muy fácil sacar del presidente del Pit-Cnt si alguien solo lo menciona como candidato. Entiendo que la política tiene estas cosas, las admito, las escucho y las respeto, pero seguiré trabajando. No creo que la CIA me esté siguiendo todo el día. Si creyera no le daría bola, sino no podría vivir. El que me sigue a mí debe de tener un aburrimiento. Cuando tome la decisión podría estar haciendo actividad política, lo que no puedo es compartir dos cargos, en Uruguay no se puede, por suerte no se puede.

Si vas a la sede del Pit-Cnt ahora y yo me quedo acá, y si están los funcionarios, preguntá cuántas horas le dedico al Pit-Cnt, todas las del día. Si alguien dice que no cumplí la tarea del presidente, no voy a perder el eje, mi pelea ahora es contra la LUC, paro general el 15 de setiembre y luego analizaré si hay una propuesta concreta.

Sectores del Frente Amplio

Parece que no es igual a que. Por titulares de diario no voy a analizar. Lo cierto es que hay una cantidad de medios que dan una cantidad de información, otros lo están analizando, cuando termine este proceso, que no tengo ningún apuro, habrá una propuesta concreta y ahí la analizaré. No creo en la unanimidad, creo en amplios consensos, que los organismos definan. Tienen que ir a la paridad. No puedo ir más rápido a la música, no me puedo apurar.

O yo agarro estos programas periodísticos y explico y no lo ustedes explican por mí, cuando ustedes lo explican por mí, Dios me libre, me agarro de la silla.

Para nada. Leo la constitución de la República no está inhibido, leo el estatuto del Pit-Cnt no está inhibido, no está inhibido por la ley ni por mi Constitución que es el estatuto del Pit-Cnt. No me lo va inhibir alguien que diga que hay convivencia, no porque sería muy fácil la política para sacar al otro del ruedo. Nadie se preocupa que los dos ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca hayan sido gremialistas rurales y hoy sean los ministros que manejan la política del área y dueños de campo, nadie se preocupa, nadie dice nada. Si el subscretario de Turismo fue presidente de la Cámara de Turismo, nadie se preocupó, si es un dirigente sindical se erizan todos y ¿por qué se erizan? Ustedes dicen si yo hubiera pasado en vez del Frente Amplio al Partido Colorado no sería un problema entonces porque el Partido Colorado tiene pocas chances de gobierno, no, yo pienso que no es así la política, la política es si en un momento hay una propuesta de ingresar al mundo de la política y uno cree que está en condición de hacerlo, esté en el lugar que esté puede hacerlo. Lo que no está prohibido está permitido.

Si yo vengo y les pregunto qué partido voté la última elección, algunos de ustedes periodistas, los cámaras, la producción, ¿tendrían duda? Luego es si estoy en condiciones de ejercer la presidencia o no, no hay nada que lo inhiba. Puede haber opiniones políticas favorables y en contra. Tengo más de la mitad de mis compañeros que me dicen que sería bueno que te quedaras dentro del movimiento sindical por la participación activa, pero vamos a ver esto. Hace 25 años que soy miembro del secretario ejecutivo del Pit-Cnt, ningún dirigente estuvo más que yo en el secretario ejecutivo, entonces no será hoy tal vez, no sé si va ser hoy, pero tengo claro como lo manifesté en varias entrevistas que mi ciclo como dirigente sindical se está terminando. En el movimiento sindical por suerte, cuando se jubilan se van, en Argentina no. Pepe D’Elia luego de jubilado estuvo como presidente honorario del Frente Amplio, si algún día me ofrecen ese lugar lo voy aceptar encantado, pero era presidente honorario, no ejercía la presidencia activa, no quiere decir que su voz fuera la más escuchada porque lo era.

Dedicarse a la política

No era mi objetivo, pero hay una posibilidad de hacerlo. Milito desde los 17 años. Este es el momento en el que lo estoy pensando. Tuve la chance de ser candidato a la intendencia, pero respondí que no rápidamente, después el tema igual sigue, no es que yo decida cortar el tema y los medios lo cortan al mismo tiempo, por suerte los medios son independientes. Aquel momento lo consideré, lo evalué, pero decidí que no era el momento y se lo transmití a Mujica a las 48 horas, pero después el tema seguí siendo candidato como dos meses más, pero eso ya no depende de mí.

Declaraciones de José Mujica

Es un honor con esa altura política. Lo valoro mucho, en cierta medida estoy enredado en esto por esa frase. Yo me levanto en la mañana soy hincha de Goes, de Peñarol, cristiano, padre de familia y frenteamplista, no cambio nada. Nadie puede decir que no dio su vida en esto. Está bien evaluar si está bien en su momento o no.

Sigo lo que pasa en la prensa, no los veo, pero sé lo que dicen. Al periodismo les duele que hablen de ustedes.

Debate contra la LUC

Hubo en alguna radio debate. Seguramente más cerca la fecha se darán.

Trabajo en primaria

Si voy a la presidencia del Frente Amplio, renuncio en primaria. Sobre como presidente del Frente Amplio tengo una idea, algunas pistas he dado, pero cuando me llegue la propuesta formal y si digo que sí, con gusto daré mis ideas como candidato.

Hoy hay una propuesta del Frente Amplio y esa es la que voy analizar, pero las cosas en su justo lugar. Hasta que me propuso Mujica de la intendencia, he tenido muchas, pero no he sido mi objetivo, pero he decidido mantener bajo perfil. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, tengo un bagaje de experiencia.

Por algún motivo desconozco que construyó una especie de sentido que tengo mayor consenso que otros queridos compañeros, esta debe ser la razón principal. Si esto se construye o no, eso depende del tiempo.

No voy a dirigir una fuerza política que está en su mejor momento. Lo voy analizar. Yo no voy a dejar de vivir. El sábado voy al teatro y me encuentro con los teatreros de siempre desde que tengo 18 años, voy a la feria todos los domingos, la gente te respeta. La derecha educada me ha escrito razonablemente saludándome y de la mal educada me han insultado. Uruguay tiene algunas particularidades que lo hacen único en el mundo, que nos respetamos, cuando tenemos un problema cruzamos la vereda y hablamos con el otro. Yo hablo con el presidente de la república solo cuando se precisa.