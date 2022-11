Fiscal Gómez respondió a las críticas hacia Fiscalía: "Descarto cualquier motivación de carácter político de cualquiera de los fiscales"

Ya sea por el caso del excustodio Alejandro Astesiano, por la denuncia de la oposición por el contrato de concesión del puerto o por las investigaciones a los distintos grupos criminales que actúan en el país, los fiscales están en el centro de la escena. En varios de estos asuntos a la exposición pública de los casos se suma las críticas por parte de distintos actores del sistema político.

Días atrás, el senador Ganidni criticó en Desayunos Informales los tiempos de investigación de la Fiscalía, en especial el caso Astesiano y el caso Morabito.

Alguna intención debe haber. Últimamente ha habido varios cuestionamientos que no tienen explicación lógica. A veces me parece que responden a algún tipo de campaña en el entendido de que las diferencias que pueden existir en ese ámbito son todas solucionables. Tenemos una excelente relación con el jefe de policía. No me explico a veces la proliferación de cuestionamientos a los fiscales. No se trata de personalismo sino de defender a la gente.

El uso de la libertad de expresión de todos los actores políticos siempre es bienvenido. Yo tengo matices y opiniones distintas. Señalo que espero que sean con respeto y sin ingresar a ofensas del trabajo de los fiscales, porque me consta que es un trabajo muy sacrificado con recursos insuficientes. No vengo a pedir reconocimiento ni nada por el estilo, pero sí el mismo respeto que tenemos nosotros por cualquier funcionario que cumple un funcionario público. Admitimos las críticas, solo que decimos que algunas no se justifican. A veces se señalan a fiscales de trayectoria y se preguntan motivaciones de los fiscales y con un conocimiento muy primario se realizan juicios que tienen la actitud de dañar a la figura de ciertos fiscales. Las críticas son recibidas. En algunos casos no se justifican. Lo que veo es un trabajo permanente, una responsabilidad de decenas de funcionarios que están trabajando en pos de la sociedad.

Declaraciones de Gandini sobre demora de investigación en algunos casos

Acá en este estudio se ha hablado de la independencia técnica. Por el caso Morabito ya hubo dos enjuiciamientos. Yo espero que termine, pero no puedo exigir a un fiscal que inmediatamente termine una investigación. Descarto cualquier motivación de carácter político de cualquiera de los fiscales que se mencionan. No somos fiscales partidarios. Haría muy mal a la sociedad y al Estado de derecho tener fiscales partidarios. No tengo ninguna razón para meterme en lo que hace el doctor Langner. Con Gandini hemos tenido siempre un buen diálogo.

El fiscal de corte subrrogante no tiene ninguna intervención en la asignación de casos. Se hacen por criterios objetivos y por la competencia de cada Fiscalía. No hay ninguna injerencia. Veo cosas que no están del todo muy bien pensadas, para no ser grosero en los términos. Aún no me encontré con Gandini.

No dije eso en Paraguay. Dije eso en Uruguay, aunque no lo que interpretó el senador Gandini. Lo que no señala Gandini es que estamos haciendo referencia a la región. En ningún momento dije que en Uruguay sufriéramos ese tipo de injerencias. El señor senador hizo una consideración fuera del contexto porque es una situación que se da en la región. Fue un mensaje de prevención y tenemos todo el derecho de hacerlo en función de lo que pasa en algunas sociedades. Tengo un profundo respeto con el sistema político. O leyó mal o fue mal informado sobre el contexto de la referencia mía.

Estoy cumpliendo potestades que me confiere la ley. Cumplo me guste o no me guste. No considero que haya tenido un criterio para uno y otro para otro. Yo no puedo hablar de un sumario que está en curso. Sobre el caso de Iglesias, bnadie me pidió extensión del plazo. Sobre Darviña Viera, tenía certificación médica.