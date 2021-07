Florencia Krall: "Nuestro objetivo principal que va transversal a todo el Plan es profesionalizar y humanizar los cuidados"

La Directora Nacional de Cuidados conversó sobre el plan quinquenal de cuidados, las bases del plan y por qué dicen que falta formación en asistentes. También habló de las mayores carencias que se contemplan en el plan, los principales objetivos del MIDES dentro del plan y los cambios que impulsarán en los asistentes personales.

Plan Nacional de Cuidados

Asumimos hace un mes y nuestra preocupación principal con el equipo de secretaría era diseñar un plan nacional de cuidados y presentarlo en la junta y en este periodo lo logramos. Nuestro objetivo principal que va transversal a todo el plan que es profesionalizar y humanizar los cuidados. A partir de ahí distintos objetivos como la infancia y la primera infancia, luego está nuestro servicio y el tema de la dependencia. Allí tenemos esa línea de en primer lugar descentralizar a nivel territorial y poder llegar a todo el país. Ya comenzamos hacer giras. Queremos mejorar en todo lo que es la calidad y la profesionalización de nuestro servicio a nivel país.

Servicios

Tenemos cuatro básicos servicios que son: asistentes personales, la teleasistencia, los centros de día y los centros de larga estadía.

Asistentes personales

Es el programa que lleva más cantidad de presupuesto. Cuando hablamos de profesionalizar y humanizar, si bien va en todos los demás programa, este programa es el que más requiere una urgencia de nuestra parte. Los asistentes personales son sui generi en el derecho que es un poco lo que nosotros observamos que legalmente queda una figura donde todo el servicio se solicita a la Secretaria Nacional de Cuidados a través de nuestro portal. Nosotros valoramos esa solicitud, valoramos desde la visitas desde la casa para ver el grado de dependencia de la persona que lo solicita y también valoramos el nivel socioeconómico, y a su vez una vez que nosotros formamos a los asistentes, esa valoración se informa al BPS. La lista de asistentes personales están en el BPS. El usuario que solicitó un asistente personal no puede elegir en el mercado, va elegir dentro de los que le asigna el BPS. Una vez que el BPS se lo asigna y se genera es binomio la relación laboral se genera entre la persona que se lo solicitó y el asistente personal. Ahí ni el MIDES ni el BPS son parte de ese contrato.

Humanización

Me refiero a una globalidad. Fundé una fundación que se llama Humaniza Josefina donde me he profesionalizado en lo que es la humanización. El concepto general mundial de humanización es de poner a las persona en el centro de los cuidados. Nosotros hemos logrado un sistema fantástico, pero se ha centrado en el sistema en sí mismo y no en las personas. Nosotros queremos centrarnos en las personas y en sus cuidados.

Capacitación

La falta de capacitación ha llevado que la gente que hoy está a cuidado de una persona no tiene una formación necesaria, podrá tener cariño y ponerle empeño al trabajo, pero le faltan muchas competencias profesionales que hacen donde el cuidado sea centrado en ese cuidado de esa persona.

Habilitación

Hay un control, de hecho las personas que se postulan para asistentes personales pasan por la secretaría, pero sucedió que desde 2017 hasta esta parte que se asignaba el binomio sin tener la formación y la capacitación. La capacitación se articula entre varios y es algo que nosotros estamos revisando en este plan. Por ejemplo, la articulación a la primera infancia se articula con el INAU y con el CENFORES, eso se está revisando, la curricula no estaba acorde a lo que nosotros queríamos. La capacitación a las personas de cuidados de adultos mayores también requiere una revisión, se articula con el MEC con quien ya tuvimos reunión con el ministro y por eso nuestra prioridad era convocar a la junta porque se ha generado como un imaginario colectivo de que la responsabilidad del sistema de cuidados es solo del MIDES y en realidad es un sistema nacional integrado de cuidados. Comenzamos articular junto con el Ministerio de Cultura, con ANEP, algo que nos han consultado es qué pasa con esos chicos que no les permiten el ingreso al centro educativo porque no tienen un asistente personal. Desde el punto de vista educativo quizá no requieren un asistente personal que solo debería enfocarse en los cuidados, sino que un asistente psicoterapéutico o pedagógico, que muchas mamás de esos chicos nos lo reclaman. No es el MIDES que lo debe formar.

Centros educativos

Hoy tenemos 793 personas trabajando en régimen de excepciones, lo cual nos parece demasiado, nosotros queremos enfocarnos en la generalidad y no en las excepciones. Hay situaciones de localidad donde no hay asistentes personales en el interior o chicos menores de 15 años que requieren un asistente personal para asistir al centro educativo y que se han ido generando a través de excepciones. Nosotros no compartimos el régimen de excepciones. Criterios objetivos para otorgar asistentes personales, tanto a nivel territorial como a nivel de solicitudes formales.

Trabajadores cobran sin trabajar

Nos reunimos con el BPS y nos consta porque nos lo han dicho, pero por esa falta de supervisión que el sistema no nos permite supervisar 6000 relaciones, tenemos una situación fáctica que la persona que solicitó el servicio hoy no está conforme con ese servicio o no lo quiere más y como no tiene el monto para pagar el despido, entonces le dice al asistente personal la persona le dice que no venga más y el Estado no tiene forma de cómo enterarse de eso.

Despidos

Es un contra sentido en que la persona pide un subsidio porque no puede pagarle al asistente personal y cuando se quiere desvincular tenga él hacer frente a eso. Nosotros hemos tenido citaciones al Ministerio de Trabajo por este tema y realmente nunca se ha responsabilizado al MIDES por esa relación laboral. La ley es clara al definir que la relación laboral se genera entre las dos partes y nosotros como Estado tampoco hablamos de eso. No es que queremos dar por un lado protección y por otro lado desprotegemos. Nos hemos reunido con el sindicato de asistentes personales y tanto los asistentes personales como las personales nos hablan de una fragilidad, reconocemos que existe una fragilidad. Las denuncias y quejas que se han generado son por ese tema o por desvinculación a nivel laboral y que no saber qué hacer o que no están conformes con la conducta que tiene ese asistente y el hibrido que queda desprotege a ambas partes.

Evaluación de selección al personal

Esa es una de las cosas que queremos corregir. Cuando las personas que se presentan porque requieren el cuidado y hay personas en lista de espera para formarse, se las ingresó a la relación laboral sin formarse. Ellos se habían anotado y estaban en lista de espera para formarse, pero como no había formación para otorgarles se las ingresó a la relación laboral. Nuestra prioridad es brindarles formación a quienes hoy están conformando un binomio y están sin formarse. En ese sentido la formación es un modelo único de 152 horas en donde se les da 12 horas prácticas y 140 teóricas, pero en ningún momento se distingue en que si la práctica es hacia adultos mayores o primera infancia.

Lista de espera y previsiones de cuidados

Por las vías normales ya están en el sistema del BPS y de lo que va de este 2021 se han altado relaciones de asistentes personales unas 500-600 relaciones. Lo que sucede es que tenemos frenado las excepciones. No estamos otorgando excepciones y no las vamos a otorgar hasta que revisemos el sistema y podamos mejorarlo. Nuestra prioridad a partir del plan es trabajar en un piloto que nos permita rápidamente a ser más eficientes en el tema de asistentes personales. Decían que se nos va el presupuesto y es verdad. Tenemos 1700 millones de pesos anuales asignados en este presupuesto y 1500 se van en asistentes personales. Con esa cifra no podemos seguir dando lo que estamos dando. Queremos dar algo mejor, no vamos a desvincular algún binomio que hoy exista, pero si queremos mejorar y profesionalizar.

Centros educativos