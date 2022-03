Gabriel Oddone: Suba de precios podría contenerse con "medidas de poco alcance y muy acotadas"

El presidente de la República anunció en las últimas horas que el gobierno está estudiando mecanismos para regular los posibles aumentos de precios que se produzcan en el país como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Desde este lunes rige el aumento en el precio de harinas, panificados, aceite y carne. El gobierno instalará una mesa de trabajo entre los ministerios de Ganadería, Cancillería y Economía para estudiar mecanismos de salida para evitar el traslado de aumento de precios a los productos de la canasta básica.

Situación económica actual

Posibles mecanismos de contención

Lo que tiene el gobierno para atacar este fenómeno son medidas de poco alcance y muy acotadas. No es ir a un control de precios, sino medidas de intervención de corte administrativa y de tipos de acuerdo de precios, por ejemplo, no trasladar enteramente el precio del combustible al precio final. Por otro lado, algunos acuerdos en algunos rubros en los productos de la canasta. El gobierno probablemente postergue la suba de combustibles para mitigar el efecto. Depende de factores que están lejos de la economía.

Manejo de precios de los combustibles

Creo que Uruguay tiene que ir a un esquema de precios más transparente. Moverse en una dirección que permita hacer esto es deseable. Creo que la forma y el tiempo en la que se ejecutó no fue la más adecuada. Había alta probabilidad que cuando el precio del petróleo presionara al alza, la regla de incumpliera. El timing no fue adecuado por lo que la propia herramienta está en cuestionamiento.

Inflación

Carne en Uruguay

Si hay circunstancias por las que la carne de Uruguay es muy buena paga en Uruguay, forma parte de la lógica de economía de mercado y no está mal que así sea. Vendemos nuestro producto caro y compramos otro más barato. El concepto de producción nacional no funciona mucho. La industria en Paraguay no está en situación de exportar carne producto de la situación climática ni decisiones del gobierno de allí. No sé si en la práctica es viable.