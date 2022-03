Gerardo Rodríguez: "Es un error del gobierno del FA no haber instalado el horno y es un error de este gobierno porque ahora decide si instalarlo o no"

El presidente Luis Lacalle Pou tuvo un intercambio con el secretario general de la Federación Ancap durante una recorrida por Minas en virtud de la inauguración de la nueva sede de la UTEC. El gremio realizó una manifestación con cantos y pancartas en el acto oficial del que participaba el mandatario y Rodríguez le manifestó su rechazo por la no convocatoria al sindicato para una reunión –como se había comprometido– y apuntó contra la intención del gobierno de “privatizar” el negocio del cemento portland.

El presidente Luis Lacalle Pou respondió que la situación del portland de ANCAP obedece a un problema que lleva “más de 15 y 20 años” y aseguró que no se trata de una privatización, sino de “una asociación”. Por su parte, Rodríguez manifestó que "el presidente tiene todo el derecho para decir de no instalar el horno, pero no tiene el derecho de no decirle la verdad a la gente".

Discusión con el presidente Luis Lacalle Pou

Estábamos manifestando desde hace tiempo. Hace más de un poco un año habíamos entregado una propuesta, él se había comprometido analizarla y tomar una decisión. Al adquirir un compromiso sin que nadie se lo pudiera, hoy no tenemos decisión, cuando hubiera uno se nos iba a convocar. Era lo que esperábamos nosotros. Tenemos que hacer la denuncia, él afirmó que el horno estaba podrido. Seguramente le pidamos pruebas de lo que afirmó porque es grave. Se ha disparado el precio de la harina, la azúcar, el arroz, de la carne, por la política incluida en la LUC. Me parece fundamental a referirme a eso de que la gente no llega a fin de mes por las medidas tomadas por el gobierno. A nosotros en los gobiernos anteriores nos aplicaron la sinceridad. La gente de Paysandú y Lavalleja sabe bien lo que hicimos para defender la cementera. No podemos distraer la atención y hablar de lo que la gente le preocupa que es llegar a fin de mes. Si el 27 de marzo no gana el sí, seguramente lleve un aumento del combustible. Se disparó el precio del petróleo, primero cayó en 2020 y luego comenzó a subir, desde 20 dólares hasta casi 140 semana. Rusia invadió Ucrania el 25 de febrero y hoy los precios que tenemos son precios en referencia del 25 de enero a 25 de febrero. Estos precios que tenemos no son por la guerra. Si no se deroga la LUC, los precios sí van a ser por la guerra. La guerra del Golfo Pérsico, la de Irak, el ataque a las Torres Gemelas, a la petrolera de Nigeria, hemos tenido huracanes, crisis económicas como las de 2008. Si se fijan en el histórico el precio del petróleo permanentemente sube y baja. En 2007 se disparó de 54 dólares a 132 dólares y en 2009 se disparó de 43 a 122, había una paramétrica hacía que cuando el crudo estaba bajo, ANCAP acumulaba ganancia que luego utilizaba para absorber los aumentos bruscosl bruto y esto aplanaba los precios de los combustibles. Al aplanar el precio del crudo, lo que hace ANCAP es absorber esas insolaciones del mercado y no trasladarlo a precio. Hoy se habla que por el combustible aumentaron los precios de los productos de primera necesidad y están pensando algunas medidas para control de precios. Lo primera que tienen que tomar es no ajustar tarifas porque se sabe que una vez que ajustan las tarifas lo primero que pasa es que se dispara la inflación, entonces lo primero que tenes hacer es generar certezas para todo el sistema productivo. La inestabilidad del mercado si se la traslada de mes a mes, lo que traslada es la incertidumbre del mercado internacional al mercado interno. Cuando baje el crudo, seguramente el gobierno cumpliendo con su promesa lo trasladará al precio del combustible. Es verdad que el aumento responde a múltiples causas, pero sí o sí el combustible tiene una incidencia. En las diferentes actividades impactan de modo diferente, el combustible siempre una incidencia, menor o mayor. Si el combustible sube, el impacto es en los precios. No solo queda ahí, sino lo que quedará para adelante. Si el 27 de marzo la LUC se mantiene, se eliminará el subsidio al supergas. Está en el artículo 237 de la LUC. Encomienda al Poder Ejecutiva a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma estructural del mercado de los combustibles. Si se elimina el subsidio del gas, la garrafa que sale 700 y algo de pesos, pasará a costar el doble. No podemos actuar sobre el precio del crudo, pero sí podemos tener política pública que minimice el impacto del que vamos a pagar. Si usted absorbe no traslada el impacto hacia los alimentos.

Horno de ANCAP