Gerente general de la Gremial Única del Taxi: "El aumento de combustible nos paralizó"

La decisión del Poder Ejecutivo de aumentar el precio de los combustibles impactó sobre varios rubros. Entre ellos está la Gremial Única del Taxi, que reclama que hasta noviembre de 2019 funcionó una solución que implicaba un reintegro de los impuestos de la nafta y del gasoil, algo que venció y no fue restablecido.

Actualmente, y según las cifras de la Gremial, los patrones de taxis pagan más en combustibles que en salarios de los trabajadores. Por eso piden que el presidente Luis Lacalle Pou los reciba, con el objetivo de trasladarle esta preocupación.

Situación de la gremial con respecto

Usábamos el gas natural con Gas Sayago y el gobierno nos dio la posibilidad de descontar impuestos si pasábamos a la nafta y así lo hicimos. Fue un fracaso. Antes de las elecciones, las promesas eran que se iban a reeditar. El taxi usa 65 mil pesos por más a 60 de combustible. Esas promesas que puede tener la política pensamos que puede estar en camino de y se ha elaborado una propuesta para descontar impuestos y pagar el combustible en lo que vale en el surtidor y pagar aportes a BPS y DGI. El aumento de combustible nos paralizó. El taxista echa lo que tiene en el bolsillo. Al hacer el uso de la tarjeta de crédito, en el 70 % no cobramos. Sabemos todos que cuando falta la plata hay que atender a las familias de cada uno. No estamos atrasados con BPS ni DDGI mayoritariamente. La empresa del taxímetro siempre pagó y cuando vino la pandemia sacamos taxi salud, taxi de traslados a domicilio. Nos fuimos adecuando y transformando y mostramos nuestro compromiso. Las aplicaciones que llevan el dinero al exterior y tienen un porcentaje alto de trabajadores en negro, bajaron su actividad. El taxi salud cobra 50 % de su tarifa y estamos orgullosos. Necesitamos herramientas que nos permitan mantener a los más de 6 mil trabajadores.

Planteos al presidente de la República

Esto favorece a la situación económica del país. Un trabajador en seguro de paro son 20 mil pesos. Tuvimos el orgullo de que Luis nos recibió muy pronto en su mandato. Elaboramos un trabajo con el MTSS y compartimos que es necesaria la implementación del descuento de los combustibles. Entendemos que es lo más conveniente.

Cada sector tiene que tener una solución distinta. El taxi se va a usar mucho más en el futuro. En la pandemia la gente quiere viajar casi de forma exclusiva. Eso nos beneficia y la gente ve un cambio sustancial. Tenemos más de 100 viajes por aplicación. La imagen del taxi con la pandemia cambió. Cuidamos al trabajador, lo vestimos con unos uniformes, promovemos y apoyamos la vacunación. El camino que recorrió Uruguay es de orgullo. El taxi demostró que en este desafío estuvo presente. Dimos un ejemplo de lo que es un servicio. Tenemos que seguir mejorando, sin dudas. Del servicio apartamos a 220 conductores que no tenían un comportamiento adecuado al transporte de personas como usar mal el paso, mal trato a pasajeros.

Hay trabajo en el taxi para quienes no necesiten. No hay prácticamente seguro de paro en el taxi. No podemos tener trabajadores en la informalidad y eso no pasa en las aplicaciones.