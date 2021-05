Gobierno busca reactivar el turismo

Conversamos con el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, quien explicó sobre los planes del gobierno para poder reactivar el turismo, la situación de los turistas y la reapertura de fronteras. También conversó sobre el pasaporte sanitario y el uso de la aplicación para dar garantías al turista, a la compañía aérea y al país de destino.

Turistas

Reapertura de frontera

Países que han abierto sus fronteras indiscriminadamente y ha sido una catástrofe. No nos ha pasado a nosotros. Desde el 13 de marzo de 2020 cerró la frontera para el ingreso de turistas, y podríamos haber tenido la temporada más espectacular, sin embargo asumimos que teníamos que cuidar la salud de los uruguayos. No es que todos los países se pondrán acuerdo de abrir las fronteras, sino que cada uno decidirá. Nuestro país lo hará gradualmente.

Aplicación

Estos datos no está repartidos por todos lados, esta información está encriptada, lo lee travelpass y la línea área, y queda ahí, no queda en ninguna base de datos. La información del viajero está totalmente salvaguardada.

Congreso de intendentes

Como se debe tomar cada decisión de gobierno autónomo como son los gobiernos departamentales, 19 departamentos, los 19 han tomado medidas diferentes, no hubo bloque para tomar ciertas medidas. Cada uno conoce su departamento y su público, y también su caja recaudadora, cada decisión la tomamos con respeto. Cuando pedimos cosas sabemos que algunos pedirán medidas más amplias y otros que no lo podrán hacer.

Antes de ese pedido que intendencias tomaron esa resolución, y que bajaron hasta el 50 %, desde el gobierno central se han tomado medidas muy importantes y muy costosas, y no las paga el gobierno, las paga todo el pueblo uruguayo. Hay que tener sumo respeto. A mí ya no me decepciona absolutamente nada, porque desde el 13 de marzo de 2020 estamos en una batalla permanente, algunas hemos podido encontrar soluciones y otros no pudimos hacer lo que se ha querido, pero nadie puede decir de que no le hemos puesto el alma en el trabajo.

Con la Cámara Nacional de Turismo que estamos en permanentemente en contacto, estamos pensando en un plan que cuando se abran las fronteras incentivemos la llegada de turistas, un tipo de turismo que aspiramos que sea cualitativo antes que cuantitativo porque estamos en una región que no podemos decir que tenemos superado. Aspiramos a traer turistas de nivel adquisitivo alto que puedan estar en estadías prolongadas, toda esa gente que ve a Uruguay como un lugar seguro y confiable realmente venga y se instale hacer temporada larga. Hay gente que quiere venir y quiere quedarse 3 o 4 meses. El objetivo es traer turismo en primer lugar traer certificadamente sana y que tenga una estadía larga, pero sabemos que el turismo no se va recuperar en los primeros meses del año que viene.