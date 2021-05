Gonzalo Moratorio: "Somos los peores del mundo y no lo merecemos"

El científico uruguayo compartió su evaluación sobre el curso de la pandemia, su visión de las medidas y la agenda de apertura del gobierno. También conversó sobre qué se tendría que hacer para afrontar el mes de junio. Por otro lado, habló sobre su interpretación del aumento de casos.

Impacto de la pandemia en Uruguay

Voy a intentar ser bien claro y bajar a tierra una de las principales razones de por qué aún no. La primera hay que considerar tener la primer dosis es prácticamente lo mismo que no tener absolutamente nada. La vacuna tiene ese doble efecto de generar cierta seguridad que tal vez en el inconsciente a uno lo lleva a creer y aumentar una movilidad que hace tiempo, la comunidad científica viene diciendo que es significativamente alta para lo que hay que tener y más aún en el contexto de la vacunación. La primera gran conclusión es que los datos son muy prometedores, es que esto empieza a jugarse con los 14 días después de la segunda dosis. Con la primera dosis no estamos protegidos aún. Lo segundo es que la vacunación empieza en el Uruguay en un momento de un gran circulación comunitaria. El tercero, más allá de un esfuerzo titánico de salud pública, terceros en América en cuanto a dosis y campaña de vacunación, hay que pensar que la misma no pudo haber sido la misma de aumentar y acelerar por motivos como lo comercial y el cronograma. Lo otro por la obligatoriedad de tener en cada vacunatorio de tener una ambulancia para lo que significa el hecho de esperar los 15 minutos por reacciones alérgica. Prácticamente eso no se ha visto en nuestro país.

El tiempo que necesita Sinovac para realmente hacer efecto es mayor. Ayer era que la tecnología la cual es innovadora y ha demostrado ser muy buena tenía todo el temor de que uno la primera vez que aplicábamos en poblaciones humana y hoy parece que nos olvidamos de eso. Ambas tecnologías son muy buenas, nada más que una necesita un tiempo mayor.