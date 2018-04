Gonzalo Mujica dijo que quiere formar parte de un Gobierno de Lacalle Pou y que el país no aguanta otros cinco años de Frente Amplio

El 30 de setiembre pasado, Gonzalo Mujica renunció a su banca de diputado por el Frente Amplio. La relación con sus antiguos compañeros estaba rota desde hacía seis meses, con lo cual está cumpliendo un año alejado del oficialismo.

Este martes se concretó su incorporación formal a “Todos”, el sector liderado por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

¿Cuáles son sus aspiraciones políticas dentro del nacionalismo? ¿Qué opina sobre los problemas internos que afectan al Partido Nacional? ¿Qué espera para el 2019?

Este es el resultado de un proceso que se viene dando. Hace un año me vienen preguntando por este acuerdo, pero recién ahora lo tengo y no tengo problema en decirlo. Ahora sí tengo un acuerdo con Lacalle Pou. No había razón para tenerlo y no decirlo.

Seguiremos trabajando para que otros partidos hagan un acuerdo programático con el Partido Nacional.

Jamás hablamos con Luis sobre el tema fórmulas ni nada por el estilo. Tenemos una relación personal muy buena, nos conocemos bastante y tenemos confianza. Siendo políticos de partidos opuestos, ya teníamos muy buena onda entre nosotros.

Me gustaría que hubiera un cambio de Gobierno y que Luis sea el próximo presidente de los uruguayos. Le va a dar algo muy bueno al país. Me gustaría mucho participar en su Gobierno. Voy a estar en la lista de él. Pero no hablé respecto a lugares a ocupar. Todavía no llegó el momento.

José Mujica es primo hermano de mi padre. Tenemos buen trato. Nunca tuvimos problemas. Y con Lucía Topolansky tampoco.

Nuestro acuerdo tiene que ver con los cambios necesarios en la inserción intencional, cambios en política económica, en seguridad, en educación y en el sistema de salud.

No estoy de acuerdo con la propuesta de los militares de Larrañaga. Creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol que es cumplir con las funciones policiales que ya tiene en el control de fronteras, aeropuertos, espacio aéreo y franja costera. Y también hacen muy bien el control perimetral de las cárceles. Creo que pueden colaborar en otras cosas. La Inteligencia militar puede colaborar con la policial en el mapeo del delito.

No se debe creer que los mejores sistemas de vigilancia sustituyen un buen sistema represivo. La Policía puede hacer sus tareas sin violar ninguna ley respecto al uso de la violencia, y eso está faltando en el actual sistema de seguridad. En el tema seguridad se ha avanzado en muchas cosas durante los gobiernos del Frente Amplio, no me molesta reconocerlo.

El problema de seguridad no se llama Bonomi, sino que es la dificultad que tiene el Gobierno para asignarle a la Policía las propias funciones represivas que tiene por ley.

Cinco años más de las mismas políticas en las áreas que yo planteo, le van a hacer muy mal al país. Es necesario cambiar. La desesperación por seguir en el Gobierno sustituye la temática de cualquier programática.

Un partido político que está en el Gobierno por más de un período, difícilmente pueda procesar en el período un cambio de programa.

No sé qué va a pasar en las elecciones. Yo llamo a la gente a salir de la zona de confort, a animarse a pelear por los cambios que el país necesita.