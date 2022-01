Graciela Gatti sobre las declaraciones de Bianchi: "Estas afirmaciones genéricas no sirven al país"

Las declaraciones de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, respecto a jueces y fiscales no pasaron inadvertidas y fueron rechazadas por parte del sistema político así como también por los involucrados.

La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que destacó “el compromiso de los jueces con los principios del debido proceso, independencia e imparcialidad” y recordó que “quien considere que los mismos en algún caso no se han cumplido tiene a su alcance las vías legales pertinentes para hacer los reclamos que correspondan”.

Comunicado de respuesta tras declaraciones de Graciela Bianchi

Sentimos la necesidad de salir a informar a la población porque nos pareció que las afirmaciones de la senadora eran graves. Primero por lo que significan que sostener que el Poder Judicial está infiltrado por un partido político, eso señala que los jueces estaban violando la parcialidad e independencia que deben tener en relación a la política y eso ya es muy grave. Lo peor es que se hacía unas afirmaciones genéricas que no sirven para nada, son contraproducentes totalmente y no se señalaba ningún hecho concreto. Si realmente la senadora cree o tiene elementos para pensar en determinado caso, si algunos o muchos de que esto ha ocurrido, lo que se le requeriría que haga las denuncias pertinentes para eliminar este tipo de problemáticas si las mismas existieran, nosotros creemos que no es así. Si alguien entiende que efectivamente el Poder Judicial del Uruguay no es independiente que haga las denuncias correspondientes. Las instituciones funcionan, hay mecanismos, se puede recusar al juez dentro del proceso en el que está interviniendo, se lo puede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto mecanismos hay, pero en caso de que se crea que esta problemática existan, pero creemos que estas afirmaciones genéricas no aportan.

Casa de Galicia

No tenía información de que si la senadora había dado un ejemplo sobre algún hecho concreto, no accedí a los audios, solo a la nota de Semanario Búsqueda. Con relación al caso de Casa de Galicia en particular es un caso que se está gestionando, no tengo ninguna opinión completa. Para opinar uno debería examinar todo el expediente para ver los elementos planteados. El Tribunal de Apelaciones correspondientes será el que dirá si el juez actuó bien en disponer el cierre.

Jueces

No nos sentimos presionados. Sabemos que estas situaciones pueden ocurrir, de hecho ocurren que se cuestiona a la Justicia. Nuestro trabajo somos funcionarios públicos y estamos sujetos a las críticas. Pero este tipo de manifestaciones de forma en general, no sirven al país, ni a la institucionalidad del país, ni tampoco para corregir errores. No es bueno para nadie, mucho menos para la Justicia. Salimos preocupados a señalar que si alguien tiene denuncias para hacer que las haga porque es lo más saludable para todos. Creemos que ningún juez se sienta presionado, porque estamos habituados que estas cosas puedan suceder. Lo que sí creemos es que no es algo bueno para el país y por eso la preocupación. Se van dejando mensajes en la población. Quien conoce el sistema judicial uruguayo y trabajó con él seguramente no se sienta influido por estos comentarios. Qué puede pensar un inversor que una senadora del país que el sistema judicial uruguayo está infiltrado por un determinado partido políticos, es quitarle credibilidad a un propio país. Hubiera sido bueno que algún actor del sistema político hubiera hecho alguna declaración sobre esto. Los comentarios tal como fueron hechos dejan un mensaje sin aporta run contenido concreto. No son buenos, no son serios, si hay un poder del estado que no esté funcionando habría que señalar el hecho concreto y las pruebas. No puedo sostener que todos los jueces actúan de buena manera, porque todos se equivocan, pero hay herramientas en la ley para erradicar ese tipo de problemas. No se logra solucionar solo con un simple titular que el sistema judicial está infiltrado.

Críticas de Juan Fagúndez hacia el Poder Judicial

Discrepo totalmente con lo que dice el doctor Fagúndez. Ha sido bastante crítica con el funcionamiento con el proceso del nuevo código penal. El nuevo sistema ha significado un cambio en la forma de trabajo, hay gente que le gusta los cambios y hay gente que no se adapta a los cambios y trata de resistir a la reforma. No se está trabajando mal. Discrepo en un ciento por ciento con lo que dijo el doctor Fagúndez. A nivel de debate el sistema ha mejorado sensiblemente. Desde la Asociación de Magistrados estamos tratando de trabajar activamente para lograr mejoras en el sistema judicial. Aspiramos que haya un sistema mucho más completo para la elección de que juez asciende o no. Ser todo más transparente hacia la población. El sistema de designación de cada juez sea abierto y transparente que cada uno públicamente conozca

