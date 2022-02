"Indignante" y "una falta de respeto": Laura Raffo criticó paro del PIT-CNT el 8M

La bancada de ediles del Partido Nacional pedirá en la Junta Departamental una comisión investigadora por la donación que la Intendencia de Montevideo hizo al Frente Amplio la semana pasada. Según informó El Observador, se trataba de mochilas y remeras para una correcaminata de la Comisión por el Sí.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que “nadie dio la orden de que se hiciera la donación”, y que se trató de un “error de una persona”. Días más tarde la comuna informó a través de un comunicado que el responsable de los hechos, el encargado de la Secretaría de Deporte, Marcelo Signorelli, había presentado su renuncia al cargo. Raffo indicó que solicitaron una comisión investigadora, que necesitará el voto de todos los ediles de la junta, para investigar el hecho: "Hay un montón de preguntas y sobre todo, queremos saber si era algo común o un hecho aislado".

Polémica por donación de las camisetas de la IM al FA

Una cosa es que Cosse haga campaña por el Sí, que lo hace de hecho, distinto es que con fondos públicos se haga donaciones. Yo no tengo conocimiento de que se usen recursos públicos (de parte del gobierno para la campaña del No). El combustible para las giras sale del partido.

Tenemos una visión muy crítica porque no podemos confundir estado con partido político. Lo que me preocupó más fue la reacción inicial de la intendenta que fue casi de ocultar el hecho, proteger a la persona y dijo frases muy desafortunadas. Por eso solicitamos una comisión investigadora por parte de los ediles del PN. Da más garantías porque está compuesta por todos los ediles que tienen representación en la junta. Queremos saber por qué, quién lo decidió, cuánto costaron de esa carrera, por qué iba para la campaña del sí. Hay un montón de preguntas y sobre todo, queremos saber si era algo común o algo aislado. Vamos a hacer una comisión investigadora.

Acuerdo por el préstamo del BID

Paro del PIT-CNT en el marco del 8M

Me molesta muchísimo que en un día que se ha consagrado como un día de lucha por nuestros derechos e igualdad de oportunidades, me parece una falta de respeto que se use el 8M para eso. No estoy para nada de acuerdo.

Una cosa es hablar de un artículo puntual y otra cosa es utilizar la marcha para eso. Se puede mencionar ese artículo todos los días. Cada vez que fui a la marcha, lo importante es que haga actividades con la mujer. Este año si se politiza o no decidiré participar o no. Si se politiza para el referéndum, yo no voy a formar parte. No va a haber actividades por el No. La campaña que hizo referencia Pablo (Iturralde) la desconocía y hablaré con él. Estoy de acuerdo en que la LUC protege a la mujer.

Cabildo Abierto no me queda claro a qué se refieren con políticas de género. Hay que promover más liderazgo femenino. Es algo con lo que estoy embanderada y se irá avanzando en eso. Distinto son grupos más radicales del feminismo. Mi forma de feminismo es pelear por la igualdad de derechos de las mujeres y luchar junto con los hombres.

No sé si presentará listas paritarias para las próximas elecciones. Lo que sí veo es que cada vez vamos incorporando más mujeres a todo nivel y me parece muy importante. Hay muy buenas mujeres en el partido y yo voy a apoyar a que crezcan.