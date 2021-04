Irene Moreira: "Los asentamientos crecen a un ritmo y el Estado responde a otro"

La ministra de Vivienda se refirió a la renuncia del subcoordinador del Plan Juntos e integrante de Cabildo Abierto, Daniel García Pintos, y explicó que se dio por "diferencias en la óptica de conducción". "Estamos haciendo las averiguaciones pertinentes a lo que dice en la carta", agregó.

Renuncia de Daniel García Pintos

Soy yo quien le pide la renuncia dado que evidentemente se están manejando diferentes ópticas de conducción y había un mal relacionamiento. Estamos con una situación con el más del 80 % de teletrabajo y el trabajo en equipo es lo que se necesita para lograr soluciones. No daba para más. Las diferencias son en la óptica de conducción. El Plan Juntos es lo más importante y lo estamos consiguiendo. Queríamos seguir por ese camino y le pedimos a García pintos que de un paso al costado. No tengo confirmación sobre nada de lo que está presente en la carta. Estamos averiguando y el ministerio es de puertas abiertas al público al general y a los dueños de casa. Hemos recibido muchos funcionarios y mujeres encima y que no hayan venido antes a manifestarme eso con anterioridad para tomar cartas en el asunto. Es un tema que me preocupa y me interesa mucho. He trabajado en temas de mujer y en temas de género. Estamos haciendo las averiguaciones pertinentes a lo que dice en la carta.

García no se manifestó. Cuando tuvimos la charla previa a esa carta el problema fue por la óptica de conducción. Estamos trabajando para todos los frágiles. En la carta él habla de un sector que lo conocemos muy bien y sabemos las dificultades que padecen. Este ministerio está trabajando para todos los más frágiles y que la están pasando mal. En la carta el menciona a militares y policías. Trabajamos para los frágiles sin importar banderas políticas ni sectores. He militado y recorrido. Me gusta estar en contacto con la gente y sé de situaciones de gente que de verdad la está pasando mal. Es así la normativa que hemos dado.

Estamos en averiguaciones y no me consta lo que están diciendo. Con respecto a la gestión del Plan Juntos, estoy conforme porque en comparación de 2019 y 2020, el Plan Juntos hizo más del 15 % de solucione que se hizo antes e hicimos una mejor calidad. Hay que sumarle al 2020 la pandemia y el mes que estuvo la construcción sin actividad y por eso creemos que hubo una buena gestión.