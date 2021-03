Isabelle Chiquiriquiand: "Se trata de encontrar una mejor solución para que más niños puedan seguir viviendo"

La expresidenta de la Fundación Corazoncitos conversó sobre la propuesta de proyecto de ley para la donación de órganos en el caso de niñas y niños. Actualmente la ley prevé que los padres tomen la decisión de donar o no los órganos de su hijo en el momento en el que este fallece. El nuevo planteamiento equipara la donación de niños a la de adultos mayores.

Cómo se da la donación de órganos en niños y niñas

Un niño que pierde a sus padres se dice que es “huérfano”. No hay ninguna palabra que describe a un padre que pierda a su hijo. Es un dolor tan grande que no existe una palabra que lo pueda definir. Al día de hoy se dice que al momento de fallecimiento del niño cuando los padres tienen que tomar la decisión si quieren que su hijo sea o no donante de sus órganos. A su fundación en su momento se trabajó a través de un caso que fue el caso de Ezzio Strata quien al año entró a la lista de espera de trasplante y fuimos acompañando a la familia y al año y medio Ezzio falleció. Los últimos años hubo solo un año de caso de trasplante de corazón. Cuando le ponemos cara a los números es cuando nos damos cuenta de lo que es estar en esa lista de espera. Cuando empezamos a rascar de por qué se daba esta situación nos enteramos que la ley configuraba esta situación y hace muy difícil que frente a una situación de tanto dolor. Es muy difícil que en este momento de tanto dolor los padres decidan donar los órganos de su hijo. Nos acercamos a distintos legisladores para hablar del tema y en ese momento Martín Lema tomó el tema y lo analizó. Es una situación muy difícil de que los padres piensen, pero por lo menos al concientizar y pensar y enfrentarnos al escenario ya es bastante. Pensamos en el momento en el que se saca la cédula, pero la realidad es que son momentos muy anti naturales y se llevaría a burocratizar mucho más el procedimiento. Pensar en el escenario hipotético de la pérdida de un hijo ya es bastante difícil, pero también está< bueno que la ley te apoye en que ese momento sea más fácil, siempre conservando la libertad de los padres. En la ley de 2013 los adultos pasamos a ser donantes, salvo que se exprese lo contrario. Ahora nos damos cuenta que es el mejor escenario, pero en su momento fue bastante discutido. Se dejó a los niños de lado para no entrar en esa discusión que siempre es más sensible, eso de acuerdo con lo que nos dijeron los legisladores de ese momento. Ahora que el sistema de adultos funciona muy bien, es un buen momento para plantearse cómo seguir con los niños. Ahora hay 7 niños en lista de espera por un corazón. Tenemos que ponernos en el lugar de esos padres que están en lista de espera por una llamada. Es un gesto de amor y solidaridad enorme.