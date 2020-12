Iván Posada: "El Partido Independiente actuó de manera muy abierta para encontrar los acuerdos necesarios"

El diputado del Partido Independiente comentó cómo fue el balance del primer año de gobierno de la coalición desde el punto de vista del partido, las diferencias con Cabildo Abierto, las tarifas públicas y la reglamentación del Art. 38. También habló sobre la negociación de las vacunas para el país y los trabajos para 2021.

Primer año de gobierno de la coalición

Partido Independiente

Diferencias con Cabildo Abierto

Desde el punto de vista decisiones hubo diferencias importantes. En el punto de vista del peso en la decisión en los votos, eso no puede plantearse. Nosotros tratamos de defender lo que pensamos y hemos tenido diferencias con algún sector del partido Cabildo Abierto. Nuestra visión en el tema de los derechos humanos y particularmente lo que tiene que ver con el juzgamiento de delitos de lesa humanidad no cabe ninguna duda que tenemos diferencias importantes.

Derechos humanos

La relación desde el punto de vista personal me parece que ha sido correcta. Constantemente estamos dialogando los distintos temas planteados. Yo quiero destacar el trabajo parlamentario que ha tenido compenetración donde ha mimado lo que es la responsabilidad reflejada en la coalición. Ninguna cosa para señalar que haya sido indebida. El compromiso que tenemos asumido es el que está establecido en la agenda del gobierno que es la que está comprometida con el país.

Equilibrio durante la pandemia

El salario real va caer, pero el compromiso estará siempre y se va mantener el poder de compra en el salario. Obviamente hay que situaciones de carácter excepcional y hay muchas restricciones que no estaban presentes, que dependen también del ritmo con el que nuestro país recobre. Hay sectores que está en una situación más que crítica y eso ha tenido un impacto desde el punto de vista en los puestos de trabajo. Hay aspectos que depende de la evolución de la pandemia y como el país los irá resolviendo.

Mesa de diálogo en la coalición

No lo hemos planteado porque creemos que hay un ámbito que es del Poder Ejecutivo donde están representados todos los partidos políticos que integran la coalición y es un ámbito que se reúne habitualmente con el presidente de la República. En ese sentido creemos que hay un contacto permanente. También sucede en el ámbito parlamentario hubo oportunidades de trabajar en la coalición y fue destacable.

Tarifas públicas

Este año particular desde el punto de vista salarial habrá una caída. Sucederá en el ámbito privado y público. También en la conformación de la paramétrica de costo no solo incide el costo salarial. Hay otros insumos que tienen otra variación, por ejemplo en función lo que ha sido la evolución del dólar. Se estableció un aumento que está por debajo y alineado de forma consistente con lo que es la expectativa del gobierno en lo que tiene que ver con la inflación.

Lo que me parece destacable que por primera vez en mucho tiempo los anuncios del Poder Ejecutivo son consistentes e igual que la materia a nivel de inflación. Los años anteriores los aumentos de tarifas estaban por encima del rango meta de inflación. Esto me parece que es un dato relevante. Los años anteriores incluyendo el último año de gobierno sabemos que hubo un aumento y que estuvo alineado con la inflación real.

Recortes y reformas

Artículo 38 de la Constitución

Distintos argumentos que se establecieron y me convencieron, tuvieron que ver con el espacio que incidiera en esa situación. Si en un local de ventas una aglomeración no grande en seis metros cuadrados y hay 5 o 6 personas, estamos hablando de una aglomeración. Debería ser manejado desde un punto de vista razonable de quienes lo lleven adelante. Todo lo que está desarrollado está en línea y acompañamos esa ley. Hubiera sido importante que todo el sistema político lo acompañara, lamentablemente el Frente Amplio no lo hizo.