Jablonka afirma que Barrera “desinformó” sobre la decisión de los clubes de no votar el estatuto: “La FIFA iba a intervenir igual”

El presidente de Defensor Sporting dijo que la FIFA no ha sido coherente y que él no aceptaría formar parte de la comisión interventora.

Edgar Welker renunció a su cargo de presidente interino de la AUF. El dirigente adoptó esta medida a su regreso de la reunión con las autoridades de la Conmebol en Paraguay y luego de que la Asamblea de Clubes no votase el nuevo estatuto de la asociación.

Además, llega al país una comitiva de la FIFA para comenzar oficialmente la intervención de la AUF, mientras que los clubes decidieron acudir al TAS y no votar el estatuto.

Abordamos el tema junto al presidente de Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka.

Alguien salió de la reunión y dijo cosas que no fueron. Welker dijo que aunque se aprobara el estatuto, no era seguro que la intervención no se fuese a producir. Por aspectos formales, era imposible votar ese estatuto en menos de una semana.

Otro aspecto es que el estatuto que se propuso por la moción que presentó el presidente de Peñarol era el de la versión del 9 de abril. Esa versión no incluía a los grupos de interés, como a los jugadores. Si se hubiera llegado a proponerle a la FIFA votar ese estatuto, igualmente no lo hubiera aceptado porque no contempla a los grupos de interés.

Las cosas no fueron como se informó. El presidente de Peñarol desinformó porque dio una versión que no era veraz. E Ignacio Alonso también dio información que no era veraz. Con el estatuto que se quería votar, la FIFA iba a intervenir igual.

Lo que no debería entenderse es lo de la FIFA, que el 31 de julio mandó un comunicado donde decía que el plazo para aprobarse el estatuto era el 2 de diciembre. Unos 20 días después, dice que la fecha es el 31 de agosto. Es algo absolutamente incoherente lo que ha hecho la FIFA, no se entiende.

Hasta ahora solo hay dos países de Sudamérica que tienen aprobado el estatuto. Y la FIFA tampoco nos dejó aprobar el estatuto que ya aprobó Argentina. La incoherencia no viene por parte de los clubes. Creo que acá hay otros intereses que están jugando. La AUF siempre respetó los procesos que había que hacer. No vemos motivos para que se diga que se incumplió algo.

La ida al TAS está contemplada en los propios estatutos de la FIFA. Uruguay ya ha concurrido al TAS, por ejemplo en el caso Suárez. Se dice que ir al TAS es como desafiar a la FIFA, pero no es así.

El fútbol uruguayo tiene una separación entre el Consejo Ejecutivo y la Mesa Ejecutiva, que es quien fija los partidos y las fechas. El campeonato debería continuar normalmente y no debería haber problemas.

Yo no aceptaría si me dijeran para integrar la comisión interventora. El fútbol no ha hecho nada como para ser intervenido por la FIFA.