Javier García: “Pasaron 17 días desde que se escapó Rocco Morabito y Bonomi dice que no tiene ni idea de cómo pasó”

"Hasta avisaron que Morabito se iba a escapar. No sé por qué Bonomi no leyó el informe. Parece que este es un Gobierno que no lee", consideró el senador nacionalista.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurrió a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para brindar información sobre la fuga de la exCárcel Central del capo mafioso italiano Rocco Morabito. La convocatoria estaba prevista para la semana pasada, pero Bonomi no pudo concurrir por motivos de salud.

Abordamos el tema junto al senador nacionalista Javier García.