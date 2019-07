Javier Miranda: “No voy a decir que Venezuela es una dictadura porque no quiero generar una discusión en la interna del Frente Amplio”

"El FA ha cuidado las finanzas públicas como nadie en este país", apuntó. "Lacalle Pou tiene la propuesta más conservadora del Partido Nacional", consideró. "Me alegra muchísimo que Petinatti se preocupe sobre las investigaciones de los desaparecidos", señaló.

El Plenario Nacional del Frente Amplio confirmó la fórmula presidencial Daniel Martínez – Graciela Villar. Además, esta semana el comunicador Orlando Petinatti declaró que en 2014 había entregado información que podría indicar el paradero de los restos de Elena Quinteros, desaparecida en 1976.

Abordamos estos y otros temas junto al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

La fórmula del Frente Amplio y la campaña 2019

La política económica seria permitió seguir adelante con el crecimiento, incluso en plena crisis de 2008 y de 2013. No digo que no tengamos problemas económicos. Pero reivindico un proceso económico que sirvió durante las crisis. Uruguay mantuvo estabilidad económica y eso es gracias al proyecto económico que llevó adelante el Frente Amplio.

La situación en Venezuela

No quiero entrar en el juego dictadura sí, dictadura no. No quiero ser funcional a generar una discusión en la interna del Frente Amplio que no están dispuesto a decir que Venezuela es una dictadura. Tengo una responsabilidad institucional como presidente de una fuerza política que tiene posiciones distintas. Condeno el régimen político por violaciones a los derechos humanos.

Las declaraciones de Petinatti y el paradero de Elena Quinteros

Me alegra muchísimo que Petinatti se preocupe sobre las investigaciones de los desaparecidos. El problema son las suspicacias: ¿creen que agarré la información y la encajoné?

Recibí la información y la tramité. Dudo que me haya dado un archivo. ¿Por qué voy a recodar si me dio o no un objeto si yo no lo iba a investigar? Yo no tengo objetividad. Soy hijo de un desparecido, a mí estas cosas me duelen. Pero funcionalmente tampoco lo debo hacer.

No seguí el trayecto de las cientos de denuncias que me han llegado: no soy investigador, no puedo serlo y no me corresponde serlo.

Atrás de esto hay una insinuación de que yo habría desechado una información valiosa. Es una insinuación ofensiva. No me molesta en absoluto que Petinatti haya sacado el tema en el programa, no lo acuso de nada.