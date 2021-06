Jorge Díaz: "Lo prioritario es que Morabito llegue a Italia para cumplir una sentencia pendiente de 30 años"

El fiscal general de la nación, Jorge Díaz ,expresó que "lo prioritario es que Morabito llegue a Italia para cumplir una sentencia pendiente de 30 años". Además, habló sobre el rol y el impacto para Uruguay en la captura del mafioso. Entre otros temas, comentó sobre la continuidad de la investigación de los archivos de la dictadura, los cuestionamientos de la Operación Océano, su relación con Jorge Larrañaga y el ministro Luis Alberto Heber.

Posición de Uruguay ante la captura de Rocco Morabito

En primer lugar es una mancha para el Uruguay que se fugue de un establecimiento carcelario una persona que estaba sometida a proceso de extradición a los efectos de cumplir una sentencia de 30 años en el país requirente, evidentemente es una mancha en el historial de la justicia uruguaya. Por lo tanto que se produce esa fuga, estando el trámite de extradición en su última etapa, nos preocupó dos aspectos. Uno el estudio del análisis de la fuga, cómo se dio y las eventuales responsabilidades penales que allí pudieran allí caber y por otro lado la recaptura. La prioridad del fiscal del caso, el doctor Larner, siempre estuvo sobre la mesa sin perjuicio de llevar adelante esa investigación por la fuga en paralelo se inició un proceso de investigación a los efectos de la ubicación de Rocco Morabito. Desde el comienzo teníamos información de que estaba en Brasil. Ahí comenzamos las tratativas a nivel policial y de la fiscalía con las autoridades italianas por un lado y las brasileñas por el otro. Se propuso buscar el mecanismo y estrategia jurídica para que Morabito sea extraditado lo más rápido hacia Italia. No nos olvidemos que él estaba en Uruguay privado de su libertad a los efectos de asegurar el proceso de su extradición de Italia, en ese momento no tenía cuenta pendientes con Uruguay. Se realizó un trabajo de investigación de su ubicación y luego una estrategia jurídica seguir. Había tres estrategias posibles, la primera fuera que Morabito fuera capturado en Brasil y fuera expulsado a Uruguay por haber ingresado a Brasil en forma irregular, esto se manejó con el Ministerio de Justicia de Brasil y la policía federal de Brasil, pero con la ley interna de Brasil solamente se puede expulsar a una persona que tenga orden de captura internacional antes de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ratifique esa orden, es decir, Brasil tiene un sistema distinto al nuestro, en el sentido que una vez que se libra una orden de captura internacional a través de Interpol llega a Uruguay y automáticamente las autoridades policiales proceden a la detención de esa persona. En Brasil, esa captura de orden internacional tiene una procedimiento previo, es decir, el Tribunal Supremo Federal la analiza y la valida o no, una vez que el tribunal la valida no es posible que la policía federal de Brasil expulse a ese ciudadano y queda pendiente el proceso de extradición. La primera estrategia no era posible. La segunda estrategia era que los dos estados pidamos la extradición. En realidad Uruguay podría pedirla por el delito de autoevasión, pero en ese sentido porque no, porque lo prioritario es que Morabito llegue finalmente Italia para cumplir una sentencia pendiente de 30 años. Esa fue siempre la prioridad. Por tanto no íbamos agregar nosotros un elemento que pudiera retardar esa llegada a Italia por eso Uruguay no va pedir la extradición.

Fuga

Eso está en manos de la fiscalía de Larner y su equipo, así como estuvo en cargo del proceso de investigación a los efectos de la recaptura de Morabito. Acá hubo un equipo de trabajo de la policía nacional y un equipo de trabajo de la fiscalía general. Gracias a ellos fue posible ubicar a Morabito exactamente en el lugar donde estaba y fuera capturado por la policía federal de Brasil. Fue un trabajo de Uruguay, Italia y Brasil en conjunto que es justo destacarlo. Durante todo este tiempo la fiscalía estuvo estudiando las circunstancias de la fuga, nosotros sabíamos que la prioridad había sido la recaptura y no mostrar nada que pudiera involucrar o impedir la recaptura. El doctor Larner habló de distintos círculos de responsabilidad y de distintos grados. Eso lo va decidir el equipo en uso de su independencia técnica y esperemos que sea en los próximos días y que se conozcan todos los detalles. Se ha hablado mucho y creo que es muy importante que se manejen todos los detalles que se han podido determinar en la investigación. Quizá más de uno podrá llegar a sorprenderse de cómo se dieron las cosas. Nosotros ya desatamos los mecanismos de cooperación internacional. Uruguay tiene convenios de cooperación internacional como Estado con diferente países. La fiscalía tiene convenio con la PGR de Brasil en materia de cooperación internacional en el campo de investigación. Uruguay ya solicitó la declaración de Morabito que sería tomada en Brasil, ahí hay cuestiones que no son menores si Morabito declarará o no si querrá hacerlo. El no es testigo, es imputado y deberá ser asistido por un abogado y como posible imputado tiene derecho a permanecer en silencio y no declarar nada que lo pueda autorecriminar. También dependerá todo de la estrategia de la defensa de Morabito. Nosotros procuraremos tenerla. No creo que sea excluyente en nuestra declaración.

Documentación militar

En el momento de la conferencia de prensa de la pre entrega he dicho que he podido dar una ojeada y me parece que había información valiosa respecto con los hechos esclarecidos del terrorismo de Estado. Planteamos que hay diferentes escenarios, uno es histórico, que es relevante para la fiscalía para dar contexto a las investigaciones, en segundo lugar un material que confirme la investigación que ya han sido avanzadas y eventualmente información que pueda permitir nuevas imputaciones. También queremos ser muy prudentes para no generar expectativas y cuando no se concretan genera confusiones. Nosotros hemos tenido contacto permanente con el ministerio de Defensa tanto en las administraciones anteriores y con esta en particular. Con Javier García nos reunimos aun antes de que asumiera. Se habló de documentación e incluso sobre la situación de Ferro en ese momento que estaba prófugo en España. El dialogo con distintas organizaciones del gobierno es permanente en un relacionamiento interinstitucional en una relación democrática.

Operación Océano

En primer lugar una acotación con respecto a las prioridades periodísticas en cuestión. La sentencia nos da la razón. Solicitamos la prórroga de la investigación y que no querían. La noticia más importante para nosotros es que se accedió por parte de la señora jueza lo que se estaba solicitando. A nivel de unos medios, lo que más se destacó fueron estas frases de la doctora Larrieu. Parece ser que la noticia era eso y no lo otro. A cuento de que lo he dicho una y otra vez que los partidos, los juicios se juegan en la cancha y fuera de la cancha. Acá las defensas están jugando fuera de la cancha, difundiendo permanentemente información que desprestigia a la fiscalía. Esta es una demostración más que de que la afirmación que hice en su momento fue así. Me consta que hay una distribución masiva de los medios que de alguna manera son favorables a la defensa y contrario a la fiscalía. No es una crítica a la defensa, porque está haciendo su juego.

