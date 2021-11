Jorge Díaz tras su renuncia como fiscal de Corte: "Me he sacado una enorme mochila"

El exfiscal general de la Nación renunció a su cargo el pasado mes de octubre. Su salida sorprendió a la población y al sistema político, ya que debía permanecer en el cargo hasta el año 2022. "Hice una evaluación y toda la misión estaba cumplida y era necesario dar un paso al costado", expresó. Luego de su renuncia, el exfiscal señaló que esta decisión "descomprimía" al sistema político.

Salida de la Fiscalía General de la Nación

No dije que fue un “efecto buscado”, dije que me parecía que era una consecuencia la renuncia. Cuando fui convocado en 2012 aceptamos la responsabilidad con determinados objetivos y plan de acción. No acepté para tener un cargo de mejor remunerado. Tenía un plan de acción concreto que era lograr la aprobación de la reforma procesal penal. Era esa reforma y la reforma paralela. Era necesario un nuevo estatuto de fiscales. Había toda una reforma paralela necesaria de hacer. Trabajé con tres gobiernos distintos. Hice una evaluación y toda la misión estaba cumplida y era necesario dar un paso al costado. La idea era irme a fin de año. Lo que hace el fiscal de Corte no tiene nada que ver con lo que hacer un fiscal de todos los días. Gómez necesitaba conocer el equipo y cuando se dio, le comuniqué me decisión al presidente. Lacalle no se lo esperaba, pero se adapta rápido a las noticias. Tuvimos una larga charla y le sorprendió mi renuncia del día.

Designación de Juan Gómez en su lugar

Los cargos de fiscales generales son cargos de permanente presión política. Hay una tensión permanente con el sistema y es una responsabilidad de permanente tensión. Hay que estar preparado para eso. Esto no es extraño. Quizá el nivel del debate es otra cosa, pero que haya debate no está mal. Es un mandato muy largo. Fueron 10 años. Para mí fue una tensión más de las que viví en este tiempo (en referencia al pedido de renuncia de Cabildo Abierto). El sistema político que tiene un enorme desafío que es designar un nuevo fiscal. Es un desafío porque hay que resolver y no hay que estar en una situación de interinato.

Reforma procesal penal y estado del sistema penitenciario

El debate es permanente y se va a seguir dando. Estoy convencido de que todo aquel relato se destruyó porque la realidad se encargó de destruirlo. Quizá ahora ya no hay que discutirlo en eficacia o eficiencia y creo que quizá haya que pensarlo en clave de garantías. Es un péndulo que va y viene. Una cosa es una reforma al sistema acusatorio y otra cosa es volver al sistema anterior. Nadie lo propone explícitamente, pero hay un fantasma que recorre los despachos de los legisladores y es el fantasma del inquisitivo. Lo que creo que no tiene vuelta atrás es volver a un sistema obsoleto e inquisitivo. Uruguay tuvo suerte que no fue demandado en los organismos internacionales. Los hermanos Peirano nos llevaron. No cumplíamos con ningún estándar, hoy sí lo cumplimos. Hoy el 80 y pico por ciento tiene condena. Hay un juicio en Rivera tiene más de 20 años. Forma parte del debate político. El sistema carcelario es parte del problema. Heber lo planteó. Es un sistema que no cumple con el artículo 26 de la Constitución. Recuperar a alguien ahí es muy difícil. Es parte del problema y de los desafíos que tiene Uruguay como país. El sistema procesal es una herramienta. Esta es una herramienta más eficiente y garantista, pero no resuelve los problemas. Han pasado gobiernos de diferentes signos pero el código penal sigue ahí.

Remoción de Darviña Viera de la investigación en Operación Océano

Dentro de las cosas que hay que mejorar, objetivamente, hay que mejorar el sistema de registros de la recolección de evidencia que se realizan por parte de los fiscales. Hay que buscar distintas formas de consenso. Es un desafío de la fiscalía y el país. Ninguna institución se preparó tanto para la reforma como la fiscalía. Con los escasos recursos que se tenía,, se hizo todo lo posible. Uruguay tiene 10 fiscales, 9.8 fiscales por cada 100 mil habitantes. Esto es una responsabilidad que tiene Juan y que llevará adelante mucho mejor que yo. Estos casos no se registran todo el tiempo. El volumen de archivos vinculados a la Operación Océano supongo que tuvo que haber tenido que ver.

Relación con la Asociación de Fiscales