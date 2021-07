Jorge Gandini: "La LUC tiene una cantidad de avances que dos tercios fueron votados por el FA y no los cuestiona el Pit-Cnt"

El senador del Partido Nacional habló sobre los argumentos del oficialismo a favor de la LUC y respondió ante las principales críticas por parte de la oposición. Sobre la LUC habló de las críticas al régimen de alquileres, la limitación del derecho a huelga, las críticas en materia de seguridad pública y la educación.

Jorge Gandini

Algún tema que no estaba en el programa, vino en la iniciativa de la LUC, pero no se aprobó. Tenemos un compromiso en el país, y creo que eso fue lo que le remedió estabilidad y respaldo durante este nuevo gobierno.

Vamos a debatir, debatimos antes y eventualmente si la corte electoral si habrá referéndum, vamos a recorrer el país, a todos los rincones a poner nuestros fundamentos. Creemos que no es el momento. Creemos que es agregarle un grado de tensión, de agresividad incluso en el debate mano a mano, y que no corresponde. Tenemos otras bastantes obligaciones para cumplir.

La LUC a veces se confunde, no es una ley de asuntos urgentes, es una ley de urgente consideración, urgente es el procedimiento. La constitución generó una herramienta para no estar discutiendo años una cantidad de temas. El gobierno que entra y entró, requería el mecanismo como este para resolver esta cantidad de problemas, había que enfrentar seguridad pública, problemas financieros, una cantidad de aspectos como el medio ambiente, la educación. Cuando llegamos nosotros no podemos recorrer el camino inverso, se nos criticó por esa ley, se hicieron borradores, se hicieron públicos y cuando se ingresó comenzó a correr el plazo.

Toda la campaña electoral previa al gobierno se habló de que nuestra primera medida era una Ley de Urgente Consideración, es una ley que abarca muchos temas y pone discusión con plazos una cantidad de asuntos, pero es como es, la Constitución así lo establece. Ayer entró la de Rendición de Cuentas, esta tiene 305 artículos, el presupuesto de José Mujica en el 2010 tenía 867 artículos y hubo 90 días para discutirlos. La de Vázquez tuvo Hubo 766 artículos y la gente participa a través de sus representantes en los debates. Es una ley que tan buena es que no se plantea derogar la LUC aunque se habla mal de toda la LUC, contra la LUC. Pero debo recordar que 341 artículos de la LUC los votamos por unanimidad, mala no es. Se va contra 135 artículos, lo cual es una manera de fraccionar una ley. Si se derogaran esos 135 artículos, el resto de la LUC se transforma inconsistente, pero no hablan mal de la LUC porque la LUC tiene una cantidad de tantos avances que dos tercios fueron votados por el Frente Amplio y no los cuestiona el Pit-Cnt.

Alquileres

Se habló mucho de vivienda y en el tema de alquileres se miente mucho. Dicen cosas que no son verdades, no es verdad que ahora en la nueva ley de alquileres en un mes lo desalojan, no es verdad. Hay un problema objetivo en el acceso de vivienda. Si los más vulnerables no pueden con la garantía previa, terminan en una pensión.

Se genera un régimen de garantía sin alquileres, para este sector vulnerable. Cuando esa persona va alquilar encuentra a un propietario que necesita garantía. Si nos hiciéramos esto no habría propietarios que pusieran sus propiedades en alquiler. Estamos buscando que algunos propietarios pusieran sus propiedades en alquiler para que algunas personas que no tengan garantías puedan alquilar.

Una de las cosas que preguntaremos cuando venga economía qué datos tienen de cómo funcionó eso, si se usó o no se usó.

Hay que evaluar y estas se corrigen por ley y no por referéndum. La intención es buena, hay que ver si funciona y si le agregamos más plazos para el desalojo, si habrá viviendas dispuestas para este tipo de contratos en esas condiciones. Lo que sabemos que es que debemos enfrentar distintas soluciones vivienda para aquellos que no tienen respaldo de ningún tipo. Recordemos que todo el esfuerzo del gobierno pasado se concentró en la vivienda promovida, y los hechos han demostrado que no cubre a los más débiles sino a los de clase media. Los sectores más vulnerables hoy en el Uruguay no tienen un banco hipotecario de otras épocas para poder con un ahorro entrar. Este era un mecanismo de una batería de respuestas, pero se podrá estar de acuerdo o no, funcionar o no, pero no se puedan hacer las críticas de que nosotros cambiamos las reglas de los alquileres, eso es mentira.

Hay si, pero es un parlante, no hablan los muchachos que están en la mesa. Es una grabación. Uno lo escucha y lo ve, pero el que no quiere escuchar es sordo y menos en esta época. Pero no me parece que el debate sobre este tema que se parte desde perspectivas políticas enriquezca información para la población.

El arte de gobernar requiere en grandes medidas resolver conflictos desde los más pequeños hasta los más complejos. Unos vecinos quieren dormir y otros escuchar músicas. Hay un conflicto. El Estado a través de sus reglas tiene que resolverlos. En este caso hay tres derechos de rangos constitucionales, el artículo 7 garantiza la vida y el honor, se garantiza en ese mismo nivel el trabajo y la propiedad. El trabajo y la propieda están garantizados por la Constitución y en el 39 creo que es que se garantiza el derecho a huelga, habitualmente o a veces pueden ingresar en conflictos estos tres. Lo que hace el artículo 392 es regular esos tres derechos, consagra y respalda el derecho a huelga, no niega la huelga, los trabajadores podrán ocupar un espacio de trabajo, pero quienes quieran trabajar tienen derecho a ingresar y los dueños o administradores de ese lugar tienen derecho de ingresar a la empresa. Se terminó aquello que un grupo de trabajadores pongan una máquina atrás del portón y diga que acá no entra más nadie. Pero el derecho de huelga sigue garantizado, estamos hablando de la ocupación y aún la ocupación está permitada, pero lo que no está permitido es que la ocupación impida el ingreso a trabajar de otros trabajadores que tienen el derecho a trabajo como también los propietarios de la empresa que tienen la obligación y el derecho de administrar sus bienes. Las cosas se resuelven en el ámbito del diálogo y no me parece correcto que una empresa despida a los trabajadores y le dé por el otro lado, pero también los trabajadores tienen que desarrollar sus conflictos dentro el marco de las normas.

Hay que preguntarle al Frente Amplio, Tabaré Vázquez estableció un par de decretos que dispuso que están prohibidas las ocupaciones en lugares públicos, pero cuando el empleador patronal es el Estado está prohibido. La ocupación de Antel llegó la policía y no hubo represión porque no hubo resistencia. Cuando el Estado es el empleador ese derecho no existe. En Codicen hubo represión importante de la Policía, pero nadie le juntó firmas a Tabaré Vázquez.

Lo que me enoja en ese mismo gobierno el FA tenía mayoría para hacer una ley y no la hizo. Vázquez impuso por su decreto y hubo protestas, con una ley se resolvía y el FA tenía mayoría, nosotros no nos opusimos.