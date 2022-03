José Carlos Mahía: "Este gobierno es bastante más anuncios que concreciones"

Con el comienzo del tercer año de gobierno de la coalición, el mensaje del presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General y a menos de un mes de la votación para el referéndum de la Ley de Urgente Consideración, recibimos al senador del Frente Amplio, José Carlos Mahía, para conocer la mirada de la oposición y hacer un balance de lo ocurrido. "Lo veo al gobierno distraído con cuestiones de gestión y metido en la campaña", manifestó Mahía.

El discurso de Lacalle Pou en la Asamblea General

Voy a empezar por lo positivo. Es saludable que le presidente de en vivo su posición sobre lo que es la marcha del gobierno, que en eso ha tenido un grado de innovación, que no fue la única vez que pasó, pero lo hace con regularidad como estilo de gobierno, que le permite tener una capacidad de comunicación importante. En segundo lugar, entiendo que fue una internación bastante auto referida a su gobierno. Me pareció poco autocritica con alguna de las metas que se propuso en la rendición anterior y que no se alcanzaron o algunas circunstancias que el país ha vivido, por ejemplo, en materia económica y de educación, que los expuso como una virtud y nosotros creemos que no están. La frase de que no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos, creo que no obedece a la verdad en el sentido de que hubo un aumento muy importante de ajuste de combustible y no se correlacionó con el ajuste de salarios, jubilaciones y pensiones. Hubo una contradicción entre lo que dijo y lo que pasa. Es buena cosa cuando se genera trabajo. Uno lo celebra porque sabe lo que implica como política social el tener trabajo. Es la más genuina e importante de todas. Ahora hay que decir las cosas con un hilo fino más profundo. El 37% de los trabajos recuperados en el año pasado tuvo que ver con el plan que se llevó adelante con todas las intendencias, un salario muy bajo y un trabajo bastante precario. Para quien no lo tiene lo es todo. Por lo tanto creo que hay un nivel de precarización aún del trabajo importante. De lo que se mostró como un haber, hay un porcentaje importante determinado por una acción del Estado, pero de una precariedad muy importante. En ese contexto hay un ajuste fuerte en materia de jubilaciones, pensiones y salarios en general.

El anuncio de Lacalle Pou de bajar el IASS y el IRPF

La otra referencia que hizo al IASS y al IRPF. El cambio de cómo se establece el cobro de esos impuestos, ha determinado que más gente pague el IRPF, por tanto aumento la masa de personas que paga ese impuesto. Hay que ver la distancia de este gobierno entre los anuncios y las concreciones. Es un gobierno que usa mucho los gerundios. Sabes que empiezan a hacer, pero no sabes en qué etapa empieza y mientras se va haciendo hay una especia de gran marketing de comunicación. Lo digo como dato de la realidad y no como adjetivo calificativo. Habrá que esperar a 2023 la concreción de la medida que se anuncia hoy, pero hubo dos años seguidos de cambio de pautas a la hora de aplicación de un sistema tributario que estaba vigente y que no se cambió. Capaz nos generó cierto escepticismo la distancia entre los anuncios y las concreciones. Lo que efectivamente concretaron fue lo que tomaron como decisión en torno al puerto de Montevideo que había firmado el acuerdo el 25 de febrero. El resto de las cosas fueron intenciones que aún están en camino. La característica que uno ve de este gobierno es que es bastante más anuncios que concresiones.

El balance de la oposición sobre el discurso de Lacalle Pou

(¿Aplaudió algo?) Sí claro, la entrada primero. El anuncio sobre el homenaje de Larrañaga y la institución universitaria de la que habló, que tampoco me quedo claro en qué lugar se va a hacer ni cuándo. Eso sí lo aplaudí mucho. Fue muy importante paran nosotros que a la intervención del presidente de la Republica la rendición de cuentas, en la barra estaba el presidente del Frente Amplio. En una barra asistiendo. Si hay un gesto, ese es uno. Cuando hay una reducción del peso tributario sobre la población siempre es bienvenido. Lo que hay que ver es el texto y cómo se aplica. Fue una oratoria extensa. Si me preguntás concreto te diría que algunas de las cuestiones que se hicieron en materia de salud, acciones concretas para el interior, son cosas que el presidente dijo que se reclamaba de antes y que uno la ve buena que se concreten. Nosotros hicimos un reclamo en enero del año pasado que esperábamos un mayor dinamismo del gobierno en conseguir cuanto antes las vacunas y cuanto antes aplicar el plan de vacunación. Una vez desarrollado el mismo, muchos de nosotros nos sacamos fotos estimulando que la gente vaya a vacunarse. Ese fue un activo positivo que se desarrollara, que costó en los primeros meses ponerse en marcha con la velocidad que queríamos. Hoy uno lo cuenta como un activo de todos. Me ha costado encontrar alguna afirmación por parte de integrantes del gobierno de acciones que nosotros tomamos durante los 15 años y que creemos que sean positivas para el Uruguay. Cuando se hace la apelación histórica, no solo involucra la oposición de los 15 años, sino que los propios partidos en la larga duración, que está bien. Pero yo estoy hablando de los reconocimientos específicos a los partidos que han gobernado. En el juego de oposición gobierno, cuesta reconocer lo que ha hecho el otro lado. Yo recuerdo una columna de Leonardo con respecto a la autocrítica de los partidos tradicionales, y a mí me parece bueno que todos tengamos autocrítica. Uno se hace cargo de lo general y de lo particular que va construyendo, con aciertos y errores.

Los posibles escenarios tras el referéndum por la LUC

Evidentemente, si te pones una meta y no la cumplís es un golpe. En esto uno tiene que focalizar. Lo que se discute es 135 artículos que 800mil uruguayos entendieron que había que tomar una decisión colectiva y ponernos a términos. He visto influencias o arrastres de algún referéndum cerca del ciclo electoral. Por ejemplo el del 92 o del 2003. (Es probable que la gente tenga acuerdo en un tema y desacuerdo en otro, pero al final tiene que decir sí o no.) Eso aumenta los fundamentos sobre los cuales es difícil trasladar por esa diversidad y proyectarlo al escenario político partidario. Creo que a la larga tiene que ver con la confianza de la gente con la información que se transmite. Pero en eso puede haber diversidad de opiniones. Veo que el gobierno y el presidente están jugando fuertemente en la campaña. Ha ingresado muy fuertemente como no conozco en presidente en presidente alguno. Venía escuchando en radio Espectador el presidente afirmando que si esto pasaba era un palo en la rueda. A mí no me parece bien. Es atribuir cosas al ciudadano común, porque es la gente la que va a decidir. Lo veo al gobierno distraído de algunas cuestiones de gestión y metido en la campaña como no conozco precedentes. Los partidos que conforman el gobiernos creo que tienen una estructura suficiente para que algunos cuadros se ocupen de sus tareas y no de hacer campaña. Eso es lo que yo opino. Cómo queda el escenario político es tarea de los analistas. Lo que tenemos que trabajar es en una línea estratégica del FA como partido y analizar los proyectos y las iniciativas.

El proyecto de reforma de la seguridad social

El proyecto sobre reforma de seguridad social es notorio que el gobierno desaceleró cuando se alcanzaron las firmas. Es un dato de la realidad. Eso es una decisión policía por los efectos que pudiera tener el contenido de la reforma proyectada en la opinión pública. ¿Cómo se financia la reforma? En el proyecto está. Nosotros no queremos adelantar una discusión aún, pero sabemos porque nuestros técnicos estuvieron en la etapa final, después de conocer el acuerdo interno de la coalición. Lo que es un dato de la realidad es que el tema del referéndum ha frenado eso. Lo que estamos diciendo son dos verdades. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que afirmo es que no se puso ahora para evitar eso. Una cosa son los spot y las campañas publicitarias, que se puede estar o no de acuerdo. Y yo he manifestado cuando no lo he estado. Otra cosa con las acciones institucionales. Cuando el FA llevo adelante la reforma tributaria u otras reformas, se dijo de todo. Pero cuando estas en el gobierno te hacés cargo de lo que estas convencido que es necesario para el interés general. Que hay una necesidad de una reforma de la seguridad social, estoy de acuerdo. La decisión política del Poder Ejecutivo fue retirar esto al menos hasta el 27 de marzo. Es su decisión sacarla de contexto del referéndum.

El balance de Lacalle Pou de la inversión en Educación