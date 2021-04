José Luis Falero: "El programa de oportunidad laboral beneficiaría a 7.500 personas por quincena"

Hablamos con el Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien explicó las claves del proyecto del gobierno en el que se pretende promover el trabajo con puestos zafrales, a quiénes y cómo se pretende emplear a 15 mil uruguayos. También comentó sobre cómo se efectuarán los pagos.

Programa

Lo importante después de un planteo que se hizo por parte de intendentes y del presidente, se intentó trabajar en un programa que permitiera ofrecer una oportunidad laboral a mucha gente que está con dificultades para conseguir trabajo y tomamos como base experiencias exitosas de varios departamentos. Creemos que habrá mucha gente que se inscribirá para eso. Es un trabajo que pretende que sea quincenal que beneficiarían a 7.500 personas por quincena , estamos hablando de 15 mil personas al mes y para ello ha tomado la decisión el gobierno, el Ministerio de Economía y el presidente de acudir al Fondo Coronavirus en un monto estimado aproximadamente de 25 millones de dólares.

Los que hoy ya tienen una cobertura de seguro de desempleo, seguro de enfermedad o pensión, se entiende que no es para ellos el programa, sino que es para los que aquellos que no tengan ninguna retribución o no estén recibiendo ninguna retribución del Estado, y entendemos que esta sociedad con las intendencias puede ser un camino adecuado para ellos.

Lo que vamos a cargar al fondo de coronavirus, el monto diario quincenal lo definiremos en el día de mañana ya que tenemos que tener en cuenta la realidad de cada departamento. Estimamos que en torno de los mil pesos andará el jornal, pero ya lo confirmaremos.

Se estimó algo razonable para que el mundo de personas pueda trabajar y que las intendencias tengan la capacidad y logística para captar a esas personas.

Lo que se está ofreciendo es un programa nuevo y una medida más. De todas las medidas que ha tomado el gobierno hasta hoy, se está tomando una medida más y ofreciendo una oportunidad laboral, como hubo antecedentes en otras épocas. No es que estemos pidiendo nada a cambio de lo que estamos dando, es algo nuevo de una mirada propia que atienda la realidad de lo que no se nos está pidiendo las intendencias como una herramienta de salida. Que tenga un recurso humano que está disponible, mucha gente está esperando una oportunidad y mucho más allá que el Estado no pueda mantener un plan de este tipo de forma permanente, es una oportunidad. Trabajos que hacen habitual las tareas de los gobiernos departamentales.