José Luis Rodríguez: “Peñarol es el campeón y logró su título número 44. En 2018 trataremos de ganarlo nosotros”

La directiva de Nacional confirmó en la noche del lunes que “el Cacique” Alexander Medina será el nuevo técnico tricolor para 2018, después de la renuncia de Martín Lasarte. Ahora los tricolores se preparan para un año que arrancará con un clásico contra Peñarol y con partidos por la Copa Libertadores.

Abordamos estos y otros temas junto al presidente de Nacional, José Luis Rodríguez.

La llegada del Cacique Medina

No lo llamaría experimento, porque él tiene experiencia como jugador adentro de la cancha y como técnico, dirigir a la Tercera de Nacional no es nada fácil.

La final vista desde afuera

No es a lo que Nacional viene acostumbrado en los últimos años, pero no quedó más remedio que vivirlo de afuera. No es algo a lo que los hinchas de Nacional estemos habituados.

El que hace más puntos es el que gana. Peñarol es el campeón y logró su título número 44. En el año 2018 trataremos de ganarlo nosotros.