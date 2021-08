José Olivera: "El recorte presupuestal no se está haciendo cargo de las consecuencias que la pandemia dejó en el sistema educativo"

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) denunció que el gobierno está realizando recortes en el presupuesto educativo que provocan pérdida salarial, pérdida de horas docente y de puestos de trabajo, situaciones que impactan directamente en los procesos de aprendizaje del estudiantado. "Hoy no tenemos herramientas para atender esa situación", presidente de Fenapes.

La denuncia se produce mientras el Parlamento está discutiendo la Rendición de Cuentas. El lunes la ANEP compareció ante los legisladores para pedir una partida extrapresupuestal de 32 millones de dólares para efectuar la “transformación impostergable” de la educación.

Posición sobre el recorte de obras

Hay zonas del país que son preocupantes en donde no ha tenido reformas en el tiempo y eso es nuestra preocupación central. Lo segundo es un diagnóstico de lo que pasó con los estudiantes en la suspensión de las actividades presenciales y así ver las acciones que se toman para reforzar los procesos. Acá hay un impacto de mediano y largo plazo que se puede estar generando. Tenemos que presentar cuál es el verdadero estado de situación y sobre todo no afectar el estado de convivencia. En la Rendición de Cuentas, Anep y Codicen parece no haber tomado cuenta de esto. Cuando el recorte presupuestal afecta a la coordinación docente, cuando se recortan horas de apoyo a los estudiantes, cuando no se cuenta con equipos multidisciplinarios para atender distintas demandas que tienen distinto origen, no se está haciendo cargo de las consecuencias que la pandemia dejó en el sistema educativo. La directora de Secundaria dijo cosas que no condicen con la realidad. El 10% de los liceos no tienen equipos multidisciplinarios.

Hoy no tenemos herramientas para atender esa situación. Esto debe tener la participación de otras instituciones para atender el proceso educativo. Los cargos de psicólogos en Secundaria no superan los 32. Hay 308 liceos en el país y no está la capacidad para llegar a todos. Los equipos multidisciplinarios serían de mucha importancia. Esto no se arregla con un equipo centralizado como tiene Secundaria, se pretende dar orientación cuando en realidad eso hace el trabajo en territorio. Deberíamos contar con más equipos multidisciplinarios para afrontar esta realidad. Los psicólogos escasamente pueden hacer trabajo en territorio en todos los centros educativos. Forma parte del diagnóstico que estamos haciendo. En la Rendición de Cuentas no aparece ni una mención a estas cosas.