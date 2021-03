José Yurramendi: "Apelamos a que la gente conociera los datos para generar conciencia de cuidarnos"

El intendente de Cerro Largo conversó sobre la situación del departamento tras el aumento de casos. También habló sobre las ciudades de Melo, Rio Branco y Aceguá.

Pandemia

Melo

Si no nos cuidamos puede verse afectado la atención cotidiana de cualquier centro de salud. Quien se está viendo afectado es el personal de salud. Además, hay que recordar que el personal de la salud es multiempleo. La anestesista o cardiólogo trabaja en el hospital y en la mutualista médica. Por eso es importante bajar la movilidad durante estos días y que el personal de salud tenga la oportunidad de inmunizarse para dentro de poco estar protegidos cuanto antes.

Apelamos a que la gente conociera los datos que tenemos dentro del Cecoed, no para generar miedo sino para que generar conciencia de lo importante que es cuidarnos, vacunarse y lo que decíamos en conferencia de prensa, sabemos que la luz está al final de túnel, antes no sabíamos sobre las vacunas había mucha incertidumbre hoy hay certezas.

Frontera

Rio Branco hace poco tiempo el gobierno autorizó el ingreso de brasileños para poder mover el comercio local y ahí se ha hecho controles y protocolos entre varias instituciones. Se han cumplido el 100 % tanto en los locales como en la vía pública. No hubo problemas mayores.

Si cumplimos las normas en lugares laborales o comerciales la actividad económica no para y no tendría por que parar. Eso se cumple. Uno mira y los contagios no son dentro de lugares de trabajo, excepto casos muy puntuales, sino que son fuera.