Joselo López sobre licencia sindical de Abdala: "Perdemos un jugador importante en esta etapa de la campaña"

El PIT-CNT decidió no tomar ninguna medida adicional con su presidente, Marcelo Abdala, luego que la semana pasada chocara alcoholizado. La central consideró suficientes las disculpas presentadas por Abdala y las sanciones que ponga la Justicia. A partir de ahora, se formó un triunvirato que dirigirá al sindicato hasta que Abdala retome de la licencia sindical que le fue otorgada.

El vicepresidente del gremio afirmó que "un hecho de estas características genera complicaciones" para el movimiento sindical en plena campaña por el Sí y que "se decidió mantener el plan de acción que estaba definido".

Repercusiones del accidente de Marcelo Abdala

Elección del triunvirato

Campaña por el Sí y planificación de acciones que hará el sindicato

Se decidió mantener el plan de acción que estaba definido. La comisión pro referéndum no tiene la posibilidad de hacer una campaña masiva, por lo que está planteado hacer una campaña de militancia a nivel nacional, como cuando se recogieron las firmas. Se van a hacer las barriadas para ir a conversar con la gente para ir a plantear los aspectos vinculados a los 135 artículos y también lo que serían las consecuencias de si gana el No. Va a haber alguna consecuencia que ahora el gobierno la dejó en stand by, pero si gana el No las profundizará.

La modificación de la ley de licencia médica

Venía proyectándose y el gobierno ahora la dejó en stand by. Rarísimo. No se ha avanzado más tampoco en los temas vinculados a la reforma de la seguridad social. Como va a afectar a un grupo importante de la población, el gobierno no plantea ningún avance sobre la reforma de la seguridad social. Creemos que, de haber un triunfo del Sí, el gobierno va a reconsiderar todo esto y va a ver cómo lo plantea para adelante. Hay consecuencias según lo que pase el 27 que si el gobierno se siente respaldado por la población irá a profundizar lo que ya estaba haciendo. El objetivo central era postponer todo a después del 27, sin embargo, en el medio tuvo que hacer un reajuste. Hay una línea de acción del gobierno que tiene que haber un equilibrio en el que la variante del ajuste está vinculado al salario público de los trabajadores, el achique en el funcionamiento del estado.

Es claro que para nosotros esto no tiene que ver con una elección de medio camino. El efecto del resultado de lo que pase el 27 va a tener consecuencias para un lado o para el otro según lo que pase. Con esto no decimos que queremos estabilizar al gobierno, sino discutir una ley que no tuvo el tiempo suficiente de debate, sobre todo en el ámbito parlamentario.

Algunos artículos el FA los acompañó, otros no. El de los combustibles luego entendió. Es parte de la democracia. No es la primera vez que ocurre. Estamos convencidos de que lo mejor es derogar estos 135 artículos. Lo que es claro es que el resto de los artículos podrán seguir funcionando.

No sé si van a expandir el gasto si gana el Sí. Tenemos más expectativas de que no se va a profundizar el ajuste. Eso no sucedió el primer año pero lejos de empezar a recuperar eso, hubo una nueva rebaja salarial, lo que nos hace sospechar que esa palabra del gobierno va a ser muy difícil que se pueda cumplir. Había un objetivo de comenzar a recuperar el salario. No solo que no se recuperó, sino que se profundizó el ajuste. Eso es una pérdida del salario real.