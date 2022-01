Juan Fagúndez: "El desprestigio hacia el Poder Judicial está demostrado a través de la no comprensión del justiciable sobre los resultados judiciales"

Las declaraciones de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, respecto a jueces y fiscales –habló de militantes de izquierda “infiltrados” en el Poder Judicial y de “intencionalidad” por parte de los fiscales, entre otros conceptos– no pasaron inadvertidas y generaron una serie de debates.

Uno de ellos fue el que surgió luego que la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay señalara que esos comentarios demostraban que hay “falencias en el funcionamiento” del sistema de justicia y su presidente, Juan Fagúndez, dijera a Montevideo Portal que a veces los jueces resuelven "sin fundamento académico, por políticas sociales".

Polémica que generaron los dichos de Graciela Bianchi

En lo que me referí personalmente, aunque después de lo que dijo Gatti he recibido decenas de llamadas donde estaban muy preocupados por lo que se ha dicho.

Si medimos los más altos desde el 50% es porque estamos mal. Si tu te fijas en las estadísticas anteriores creo que el nivel de confianza del Poder Judicial superaba el 80%, entonces date cuenta que esa estadística sigue apoyando lo que manifesté. Además, dónde está la incomprensión, están en cuanto el fallo judicial muchas veces no tiene ningún efecto sobre la persona y eso porque la persona no lo entiende o no lo comprende, no ya porque no lo comparta, sino porque nunca atravesó un proceso.

Ese desprestigio está demostrado a través de la no comprensión del justiciable de los resultados judiciales, cuando la gente no entiende o no comparte los fallos, eso genera un desprestigio en el servicio de Justicia. Eso es así y no es una interpretación mía.

Relación entre los juzgados de familia y los juzgados penales

Si tú, hombre o mujer, transitas por los juzgados de familia especializados imputado de cierta violencia hacia un hijo o hijastro, propia esposa o con quien conviva reglamentado por la ley de género, recibís una llamada telefónica donde te citan al juzgado o en esa llamado ya se te informa desde una comisaría de que se te han impuesto ciertas medidas como alejamiento de tus hijos durante 180 días y más tarde sos citado al juzgado. Muchos de estos procesos ya los sabíamos, pero los salió a decir la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. En el 80%, dijo la asociación, la persona comparece sin la asistencia del letrado. La persona que ya viene con una medida impuesta por teléfono o no y se le impone en el juzgado sin abogado, cuando pregunta o quiere saber qué pasó, no porque se hace el bobo, hay gente que no hizo nada, hay gente que no sabe qué está pasando y lo que sí puede decir es que discutió con la mujer o que está en proceso de la separación, todo eso sin ver un juez, esa gente no solo no comparte, sino que se agarra una bronca muy grande contra el Poder Judicial.

Denuncias de violencia de género

No te puedo dar un porcentaje como si fuera un organismo del Estado, sí de mi tarea diaria y de lo que hablo con mis colegas. Cuando van a consultar un abogado, sobre todo en la parte privada, yo no tengo una posibilidad de medir un porcentaje, te puedo decir que al abogado privado sobre todo vienen personas que no tienen nada y que quieren que los patrocine porque es todo mentira. En mi estudio de te diría que es un 70% , pero eso no refleja la realidad.

Crisis del ejercicio de los derechos de la Constitución

Sí, por supuesto. Gatti dice algo así como que hay medidas urgentes que hay que tomar y se hace sin una de las partes presentes. Esas medidas son privativas de libertad. Esas medidas de dejar de ver tus hijos, que te sacan a tu casa, no estoy diciendo que no se apliquen medidas cuando hay una situación, lo que digo es que tiene que ser dentro de un proceso donde se escucha a la otra parte y Gatti dice que son momentos que hay que actuar urgentemente, pero no se puede actuar urgentemente cuando no se escucha a la otra persona y esa persona va agarrar una bronca al Poder Judicial.

Lo que transmito es que se toman medidas privativas de libertad, no solo la ambulatoria, sino la de compartir con tus hijos, así hayas tenido un momento de violencia con tus hijos, que amerite esa medida, eso se hace mediante un proceso y mediante la presencia de un juez.

De velocidad y de técnicos. Tu tenés que a las personas que denuncian llevarlas a un ámbito, ASSE, mutualista, grupo especializado en asistencia a la violencia, tenés que tener un continente de especialistas que atiendan a la situación, luego de que se atienda a la situación se judicializa el tema. Al momento de llegar a una decisión tal importante el juez debe estar instruido, no solo para saber lo que pasó, sino para tomar una medida fundada y escuchando a las dos partes. Hay que buscar unos mecanismos de apoyo profesionales y especializados en esto. No ciertas agencias que se han dedicado a esto. Se han mandado muchos hombres a resocializarse, un sistema cuasi delictual.

Llegar al momento jurídico procesal, que es una audiencia en juicio. No es por teléfono. Tenemos nivel judicial para la víctima y cero nivel judicial para el supuesto agresor. Es una situación que hay que corregir. La gente que va y los abogados que van a trabajar ahí te pueden decir los que les digo yo. Traten de mejorar esto y no seguirse desprestigiando porque la gente no puede creer lo que pasa en esos lugares.

En el relato a Gatti, por lo menos me sonó que me exponía personalmente como un retractor del proceso del nuevo código penal, que nos oponemos o nos resistimos al cambio y que basta ver sentencias de ahora de estos juicios que son muchos mejores que las anteriores. Para empezar el antiguo código donde la doctora Gatti y muchos jueces, código votado por la dictadura, fue resistido por mí, muchísimos abogados y muchos querían hacer una reforma a ese CPP y otros queríamos que viniera el proceso acusatorio. No me acuerdo mucho de las posiciones de los magistrados, pero alguno salíamos en la prensa porque era necesario cambiar el código, cómo los jueces no dejaban acceder a la investigación que tenían. Había juzgados que en la puerta de acceso, había un papel aquí no se pacta el código de San José de Costa Rico, que permitía leer antes el expediente antes de hacerles las preguntas a los implicados.

De todas maneras, quienes queríamos que viniera el acusatorio, no pensábamos que venía la vergüenza que venía ahora. Ni siquiera tener una conversación seria sobre el asunto. Lo vergonzoso es la cantidad de formalizaciones con prisión volviendo al viejo código. No estamos cerca de la cifra del 90% de presos sin condena, pero si seguimos así llegaremos.

Este código no puede subsistir si crecen la cantidad de juicios. La fiscalía presiona con que firmes un acuerdo. Cuando el acuerdo es bueno, nadie es estúpido y no lo va dejar de firmar, pero hay acuerdos que hay fuera de ética y a parámetros en cuanto a la pena.

Soy de los que espero, pero no todo, algo Gatti tiene que ver en esto que dice que hay gente que no se preparó y por eso no le gusta ese código. En eso tiene razón, pero si se refería a mí en eso está muy equivocada. Todos los abogados de la asociación ejercen libremente la profesión. No solo en la asociación sino que ellos per se, me incluyo, hemos tomado cursos que son muy caros. No nos regalaron los cursos, no nos regalaron los viajes para ir prepararnos al exterior. No nos regalaron el dinero.