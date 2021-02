Juan Gil: "Está todo el mecanismo para iniciar una vacunación de forma ininterrumpida en forma correcta"

El epidemiólogo comentó qué se espera para este comienzo de clases previo al inicio de la vacunación contra el Covid-19.

La temporada de verano está próxima a terminar. En el medio, la primera ola del coronavirus golpeó a nuestro país, y logró terminarse a fuerza de medidas restrictivas y de un menor movimiento a causa del verano. Los expertos ahora temen por lo que pueda ocurrir en los próximos días, cuando se reanuden las clases y el funcionamiento vuelva a la normalidad.

Balance del avance de la pandemia

Creo que la movilidad no está estrictamente ligada al aumento de contagios. Puede haber una movilidad alta, pero con una consciencia de las medidas de protección y si parte de esto se hace correctamente no necesariamente se genera un aumento proporcional al aumento de contagios.

Plan de vacunación

Todos estamos con los dedos cruzados. Creo que lo estamos transitando en un escenario bueno. Se había propuesto de recibir la vacunación en un escenario ideal y creo que está todo el mecanismo para iniciar una vacunación de forma ininterrumpida en forma correcta.

Se ha generado un despliegue muy importante para cumplir con los plazos. Es una condición de avanzar rápido y que la población puede inmunizarse y generar lo máximo de todo el mundo vacunado. Entiendo que el procedimiento no está del todo comunicado y no me estoy ocupando en eso. La idea es evitar las aglomeraciones. La idea es planificar una agenda muy estricta para evitar ese tipo de cosas.

Van a ocurrir cambios si se detectan efectos colaterales importantes. Lo ideal es llegar a la efectividad máxima que proporciona la vacuna y no se va a desperdiciar. Nadie está pensando que no se llegue a cumplir con el plan de vacunación. No es un escenario que lo estemos pensando. Como plan de contingencia podría ser una alternativa, pero no la estamos ni siquiera pensando.