Juan Martínez sobre el recambio de autoridades en el Pit-Cnt: "Esperamos mantener el mismo nivel de diálogo y articulación que teníamos"

El vínculo entre el sector empresarial, el Pit-Cnt y el gobierno en el marco de las negociaciones salariales que aún se siguen desarrollando luego de un año complicado por la pandemia en medio de una incipiente reactivación económica con un control mayor de la situación sanitaria en nuestro país, las perspectivas para el año que viene y también en cuanto lo que tiene que ver con el vínculo con los trabajadores. Recibimos en el estudio al empresario Juan Martínez.

La visión de los empresarios del recambio de autoridades del Pit-Cnt

En principio no creemos que cambie el vínculo. Más allá de la impronta de que cada presidente le imponga sustitución, hay una coherencia de gestión. Ni que hablar que Abdala acompañó a Fernando Pereira durante todo el periodo, lo único que esperamos es mantener el mismo nivel de diálogo y articulación que teníamos. En ese sentido que muchas veces se quiere dicotomizar y nosotros nos preguntamos hasta dónde. El 85 % sin micro, pequeños, monotributistas, unipersonales, dónde está el límite entre lo que es un trabajador, un cerrajero, un kiosquero, dónde está el límite entre lo que es un trabajador y un empresario. La mayoría son pequeños, gente que trabaja y que arriesga un capital. Tenemos que romper eso y empezar a pensar en la construcción y desarrollo para el bien de nuestra gente de forma conjunta. Cabe destacar nosotros como federación no somos nosotros que negociamos los salarios. Sí hay reformas estructurales que entendemos que hay que producirse por un mundo que ha habido cambiando. El mundo laboral y las relaciones laborales han cambiado. El mundo va para otro lado y que tenemos que empezar a acomodarnos en el país si queremos desarrollarnos. En un país con un mercado tan chico y con un ámbito de consumo apretado se nos hace difícil crecer si no nos abrimos al mundo, si no somos competitivos y si no damos productos de calidad, eso implica tener una nueva visión de relaciones laborales. Toda esa gama de cadena de valor que va de la apertura de mercado, capacitación, calidad, va en una cadena que lo que único que busca es el desarrollo del país. No creo que los sindicatos vaya en contra de eso. Con arrimarnos con lo que plantea la OIT estamos en condiciones. Dentro de una rama hay una diversidad tan grande.

Los cambios a la ley de negociación colectiva

Hay grupos de negociación que no tiene relación ninguna. Hay muchas bolsas que arrastran a otros trabajos que no tienen la misma realidad. Como generar que esas rondas sean bipartitas y no tripartitas. Es lo que el mundo nos exige para hacer más flexibles. El gobierno debería ser un árbitro cuando haya una dificultad y pueda ordenar, sugerir, recomendar. El ministro Mieres es un gran negociador, pero siempre es preferible que el vínculo sea entre las empresas y sus trabajadores. Es muy variable la gama de empresas. No es lo mismo negociar con una empresa que tiene 1000 empleados que con una empresa familiar donde de repente está la familia y uno o dos empleados que prácticamente viven y comparten. Se arrastra esa negociación de gran escala hasta el grupo más pequeño y que tiene otro tipo de relación con el personal y que hasta a veces el vínculo es personal. El mundo cambia a una gran velocidad y si nos vamos quedando cada vez nos estamos distanciando y estamos quedando fuera de la competitividad internacional. Eso al país es un daño enorme. El empleado para nosotros es el recurso más valioso que tiene la empresa. Sin trabajador no hay empresa y sin empresa no hay trabajador, es una relación recíproca. Lo primero que hay que hacer es autocrítica de uno para construir. Primero es ordenarnos, saber cómo estamos en la interna y hasta dónde vamos. Ir al crecimiento país es el objetivo principal. Tenemos que tener empresas fuertes que tengan personal capacitado y un salario digno. El nuevo vínculo hay que entenderlo y saber para dónde va el mundo. Hay que derribar muros históricos que no le hace bien al desarrollo y tampoco al país. Se mete en la misma bolsa a distintas empresas, tienen mercados, relaciones y precios distintos. Para ser eficiente hay un tema que son de costos, de Estado, de burocracia, decimos que no pueden haber subsidios encubiertos, debemos ser transparentes. A nadie le sirve tener un emprendimiento con carencias y con personal sin capacitación.

Acuerdos entre empresarios y sindicatos

Hay a veces que no se reflejan las realidades de ambas partes. A veces se puede negociar algo de un sector, trabajadores o empresas de determinados cortes no acompañan a los más chicos. Estamos con la mirada muy montevideana de ver las cosas y nos olvidamos que hay otras realidades que no están contempladas. Es medio complicado ese pico de negociación por eso hay que hacer un reformulación de la negociación y los grupos para tener las distintas realidades. Hay sectores que puedan recuperar o mantener el salario real, hay otros que están intentando sobrevivir. En las negociaciones tienen que estar representados todos los sectores y no solo algunos. Uruguay necesita abrirse al mundo y tener intereses junto con otros países. Tenemos que bajar costos y ser eficientes en la producción para generar riquezas en el país.

TLC con China

Estamos buscando, porque Uruguay necesita esa apertura, sea bilateral como multilateral y es fundamental analizar en profundidad. Habrá que tener un periodo de transición para la adaptación de algunos sectores.

Precios

Uruguay es un país caro y con una inflación que no ha podido dominar, comparativamente con lo que es el mundo, inclusive países de la región están en un 2 %. Si no frenamos la inflación vamos a estar siempre en una lucha, y decir que un aumento de salario se pone al día, pero luego los precios igualan. Si no somos eficientes en la gestión interna y no buscamos una reforma, es imposible. El barco se viene hundiendo y si no hacemos algo la responsabilidad es más grande. Lo que tenemos que hacer en este momento sabemos que es perfectible y que tenemos para mejorar.

La reforma de la seguridad social

Se prevé un criterio de igualdad entre todas las cajas. Hay que tener un criterio de igualdad entre todos. Es cierto que existe la posibilidad de algún retiro anticipado. Ingreso previsional mínimo. También puede haber un retiro anticipado que lo puede cubrir, no solo por el desgaste humano, sí se está frenando el hecho de que muchas certificaciones de salud no fueron tan claras y transparentes donde se han dado beneficios a gente que no se lo merece. Uruguay tiene un sistema previsional que muchos países que no lo tienen donde la primera base es la solidaridad. Siempre apoyado en el trabajo y en el esfuerzo que es lo que defendemos. El sistema mixto premiará el esfuerzo y la capacidad de ahorro de cada uno.

Sector turismo