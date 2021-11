Juan Pedro Mir: "El calendario escolar está pensado para un Uruguay que ya no es"

Mir propuso acortar el tiempo de vacaciones de niños, niñas y adolescentes y extender así el calendario escolar de los 180 días actuales a tener de 200 a 220. Para el maestro y licenciado en Educación, el período de receso entre diciembre y marzo "afecta al olvido, sobre todo, de los sectores excluidos" y que el calendario escolar, tanto de Primaria como Secundaria, debe ser problematizado.

El licenciado en Educación también señaló la importancia de mejorar y revalorizar el trabajo de maestros y maestras: "Al maestro se le paga como si fuera un obrero fabril, solo por las horas coordinadas de clase; hay un tema de posibilidades de género en la lógica de cuidados y en la sobreexplotación del trabajo corporal de las maestras".

Propuesta y críticas recibidas

Está bueno que se discuta algo tan importante como la presencia de los niños en los centros educativos. Me llamó la atención sí el excesivo ruido. Planteamos adecuar el calendario escolar, que no necesariamente implica extender la cantidad de días. Uruguay tiene una de las más bajas cargas horarias en la escuela. En las escuelas públicas, el 70-75% son escuelas de medio horario. El calendario escolar con la larga siesta entre diciembre y marzo es funcional a un modelo de país, que además es un modelo injusto. Los procesos de aprendizaje que se finalizaron el 15 de diciembre se tiene que recomenzar y aprender el primero de marzo. Es bueno que la escuela problematice, quizá no tanto la cantidad de días, pero sí horas que habilite a pensar en clave de derechos de la infancia. Esa separación afecta al olvido, sobre todo, de los sectores excluidos.

A mí hay cosas que me dan vergüenza. Algunas declaraciones hablan de un fuerte dolor en el magisterio de maltrato sistemático y falta de valoración de una profesión que es central. La sociedad maltrata a quienes cuidan los niños. Lo maltrata en el lugar social que ubica, en salarios, lo maltrata en la desvalorización del rol. Al maestro se le paga como si fuera un obrero fabril, solo por las horas coordinadas de clase. También tiene un tema de perspectiva de género, porque se asocia a que las mujeres deben asumir las tareas de cuidado. Hay que mejorar las condiciones de trabajo de maestras y directoras.

Uruguay tiene una densa red de clubes de niños. La idea de que la escuela es el único lugar de educación de los niños está superada. La escuela debe enseñar más y mejor, pero con otros actores que están presentes. Hay que tejer nuevos formatos educativos, que no implican que los niños estén 300 días multiplicando. Hay que problematizar el calendario escolar y no solo el de Primeria, sino el de Secundario. El calendario escolar está pensado para un Uruguay que ya no es. Hoy la alternativa para los sectores populares es el videojuego. Se multiplicó por dos la diabetes tipo uno en los niños. Hay que optimizar el uso de las instituciones educativas, que son fantásticas.