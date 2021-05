Juan Salgado sobre el retorno de la flota completa del transporte público: "Fue la señal necesaria de sacar a 640 personas del seguro de paro y traerlas de nuevo al trabajo"

El integrante de la Cámara de Transporte conversó sobre el retorno al 100 % de las unidades de transporte, el aumento del boleto, el uso del tapabocas en el transporte y sobre el aforo máximos en los ómnibus.

Retorno de las unidades de transporte

Había que buscar la solución de 10 a 14 viajes que a veces por distintas razones, como tránsito o mecánicas. Surge de una iniciativa como debe ser de las autoridades. No es invertir más sino a direccionar alguna inversión en las empresas de transporte, que el gobierno en vez de seguir gastando en el seguro de paro, también la inversión es para dar el mejor servicio. Las cosas fueron haciéndose a su tiempo. El entendimiento de los trabajadores ha sido absoluto durante estos 14 meses y realmente las empresas de transporte en el tema sanitario lo han tenido en el primerísimo lugar en la mesa de trabajo.

Se minimizó porque el transporte tuvo una postura muy clara sobre el tema sanitario. Nos avalan los informes de que se han hecho de que en las unidades de transporte una vez sanitizados y hecho la limpieza en las terminales el riesgo de contagio era 0. El riesgo que podría haber es el mismo que podría haber en cualquier lado. No fue tarde, fue un proceso que con todas las unidades tratamos de dar el mejor servicio por encima de la demanda.

En distintos puntos de Montevideo estuvimos viendo cómo se estaba llevando el servicio. Hay 410 unidades más en todo Montevideo que están circulando durante todo el día. El servicio se dio bien. No hubo aumento de venta de boletos. Pero si nos aseguramos que algunas cosas que nos venían preocupando estábamos tratando de ver con las autoridades de como solucionarlo y vimos que la única solución era aumentar la cantidad de unidades.

Aumento de boleto

El papel no juega ninguno. Estamos con el 100 % de la oferta y estamos trasladando el 50 % de los pasajeros. Es una medida que lo vemos bien porque incentiva a un sector de la población que tiene más dificultades que otro a trasladarse hasta ollas populares. Hasta hace poco, aquel pasajero fortuito se le devolvían 2 pesos. A nosotros nos parece muy bien que la capacidad que la mayor parte del tiempo es ociosa y que el promedio de viaje que se da es de 5 o 8 personas, que sea utilizado por gente que necesita trasladarse en ómnibus y tiene problemas económicos.

Son tremenda y absolutamente excepcionales. El caso que se viralizó estamos en conocimiento que era una persona que se subía a muchas unidades y que tiene problemas psiquiátricos, nuestro personal fue absolutamente profesional y no tuvieron ningún problema. Es un caso de enfermedad y de una persona. No conocemos situaciones que llegaran a mayores. Nuestros conductores y guardas tienen tapabocas de reserva por si algún pasajero sube y no puede pasar porque se olvidó del tapabocas, para dárselo y pueda viajar con tapabocas. Esto nos ha dado muchos resultados. Entregamos tapabocas masivamente en terminales y luego sumamos en los conductores.

Ahora se viene el frío, a nosotros los científicos nos recomendaron que la ventilación era un tema fundamental. A la altura e importancia del tapaboca. Todas las unidades en Cutcsa saben que durante todo el tiempo que están en servicio tienen que tener por lo menos dos ventanillas abiertas de cada lado y los ventiletes de arriba del techo tienen que estar abiertos para que se produzca la ventilación necesaria, entre eso y las medidas de sanitización que tenemos los ómnibus tenemos un promedio de 5 limpiezas por día, el uso de alcohol en gel y el uso de tapabocas podemos decir que hay garantías de usar el transporte.

En la hora pico y en el peor momento y peor recorrido de peor pasaje, ninguno coche puede tener más de 8 personas paradas. El aforo tenemos el 100 % del servicio y vamos a trasladar del 50 %, lo que se puede dar en algún lugar, nosotros no ponemos a nuestro personal a que sea juez porque son todas situaciones diferentes, una cosa es a las 4 o 5 de la mañana en el Montevideo rural a que no suba y otra es que sea en el centro y que la persona espere otra unidad a tres minutos.

Ahora vamos a pasar en unos 18 mil viajes por día, llevando a la misma gente que llevábamos con 14 mil viajes. Está funcionando los 420 ómnibus más en Montevideo y es el aporte que tenemos que hacer para tratar de ayudar a salir en lo que se pueda en esta situación.