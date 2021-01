Julio Sanguinetti: "El SMU ha estado en constante contraposición con las decisiones del gobierno"

El expresidente evaluó las medidas tomadas por el Ejecutivo e hizo referencia al diálogo con la oposición en el momento de aumento exponencial de casos por coronavirus.

Uruguay vive su peor momento desde que se inició la pandemia por el coronavirus, con picos de casos nuevos y la mayor cantidad de personas contagiadas que ingresan a CTI. Desde la oposición surgen críticas hacia el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, porque entienden que ha reaccionado lento y no está brindando todas las ayudas económicas que se necesitan para hacer frente a la situación.

Situación de la pandemia

Este es un tema delicado que compromete mucho a la sociedad y compromete a cierto sector político del FA. Hay un sector que tiene la misma responsabilidad que el gobierno, por ejemplo, el intendente de Canelones y la de Montevideo. Hay una comunicación y un trabajo en conjunto. Luego están los planteos políticos. El FA ha estado en contra de todo desgraciadamente. Cuando se apelaba a la libertad responsable, saltaron diciendo que había que ir al confinamiento. Luego saltaron con la libertad. Se enojaron porque se permitía por ley evitar las aglomeraciones. A mi juicio no está a la altura de las circunstancias frente a un gobierno que viene llevando las cosas de un modo serio y con resultados mejores. El Estado ha estado atendiendo esas necesidades de modo prioritario. Se habla como si en Uruguay no hubiera una construcción social. Renta básica si es tirar plata a la marchanta, nos estamos equivocando como pasó en Argentina y Brasil que luego tuvieron que retroceder. Lo que está haciendo el Estado uruguayo es lo que tiene que hacer. El seguro universal existe. El de 75 en adelante tiene una jubilación por edad. En la niñez están las asignaciones familiares y esto se ha duplicado. Se ha dado también subsidio por enfermedad. El esfuerzo ha sido enorme. El plan de equidad llegó a 200 mil hogares. La tarjeta Uruguay Social se ha duplicado. Esto es muy superior a lo que se llama renta básica. En el mundo ha fracasado. El subsidio por desempleo saltó a 193 mil. Hay un gigantesco esfuerzo que representa mil millones de dólares. Lo que importa es hacia dónde se está llegando. El Estado no ha sido tímido. El gobierno al primero de marzo con un déficit del 5 % el programa era ver cómo se abatía esa situación deficitaria. Luego hubo que cambiar libreto con la pandemia. Así se hizo. Se agregó otra modalidad al seguro de paro. Hubo una enorme masa de dinero que se lanzó. Acompañamos el esfuerzo. Tampoco vamos a pensar que el buen gobierno es descontrol. El partido no es terminal, hay que ir administrando los recursos. No ha habido timidez, hubo un enorme sentido de responsabilidad y estuvimos contribuyendo al enfrentamiento que va a llevar tiempo. Nadie puede decir que en Uruguay haya gente que se está muriendo de hambre. Se están llevando los planes de alimentación en materia escolar. Los requerimientos más agudos se están monitoreando y se sigue la situación delicada. Entiendo que la oposición se movilice a politizar una causa que es nacional. Todos tenemos que llamar a una conciencia. La vacuna no va a solucionar nada. Lo vemos con Israel. Todos tenemos que tener el esfuerzo para colectivamente generar una conciencia universal. Entendemos a los jóvenes, pero estamos en un año rarísimo y excepcional. Son episodios que marcan la historia y tenemos que estar a la altura. Lo que tenemos que hacer es no exacerbar las diferencias, sino unirnos. Tenemos que cuidar la unidad nacional.

Visión sobre lo que ocurrió en EEUU

Fue una crónica de una muerte anunciada. Aplicó las características de un líder populista, pero Trump no logró que el sistema cayera en el populismo. El sistema democrático, el congreso y la Justicia es fuerte. Los estados soberanos son fuertes y el sistema democrático resistió. Este fenómeno populista solo se puede enfrentar si fortalecemos la institucionalidad democrática. Ese es el primer mensaje que nos deja este triaste episodio. Nos pone también una luz amarilla en lo que son las redes sociales. Me parece preocupante que le hayan cancelado las cuentas sociales a los presidentes. Pretendieron ser neutrales. La tesis era transitar como quieren. Cuando aparecieron las fake news pusieron algoritmos para identificar mentiras, pero a un presidente de los Estados Unidos por más equivocado que esté, que lo está, se lo censura. Estos medios no son periodismo. Son plataformas de comunicación. Son empresas privadas, pero no tienen el límite para hacer lo que quieran. Hay una legislación clara en Twitter, pero son de muy difícil ejecución porque no tienen las mismas características en cada país. Habría que buscar un marco respetuoso de las actividades y de la empresa privada, pero que marque el orden público. Trump se le cierra la cuenta por incitación a la violencia. No lleva a una situación muy compleja, pero requiere una acción internacional que ponga los límites necesarios como tenemos en el ejercicio de todas las libertades.

