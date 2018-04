Jutep y el caso De León: “El tema es por qué pagó con la tarjeta cuando tenía viáticos. No hay explicaciones razonables”

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) envió a la Justicia el informe sobre los gastos del senador Leonardo De León. Allí consideró que De León utilizó “la tarjeta de crédito corporativa de ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones”.

Además, Raúl Sendic volvió a comparecer ante la Justicia por el uso indebido de tarjetas corporativas.

Abordamos estos y otros temas junto al presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne.

Caso Sendic

Nosotros no tenemos ninguna relación con la actividad en el juzgado. Se trabajó en base al informe que hicimos nosotros el año pasado, pero nosotros no participamos en estas instancias.

No se presentaron los documentos que indican la devolución del dinero. Y se dijo que no había exigencia de presentarlos en Ancap. Lo que sí surgió y está en el informe es que Ancap había iniciado una investigación administrativa para ver si había algún comprobante que no hubiese sido remitido.

Nadie planteó un extravío de cajas ni que se diese la presentación regular de comprobantes, algo que para nosotros no se daba.