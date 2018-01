Kechichián sobre los dichos de Casero: “Debe estar muy frustrado porque Uruguay está lleno de argentinos”

Uruguay recibió cuatro millones de visitantes en 2017 y todo indica que estamos atravesando una de las temporadas de verano más exitosas de los últimos años. ¿Cuáles son las calves de este repunte del turismo en Uruguay? ¿Es posible que en este 2018 se superen los excelentes números registrados el año pasado?

Abordamos el tema junto a la ministra de Turismo, Liliam Kechichián.

Los 4.000.000 de visitantes

Nunca esta administración dijo que todo empezó con nosotros. Llegamos al ministerio a construir, no como una empresa de demolición. Pero decir que todo el resultado es producto de lo que viene de antes también es falso.

Los dichos de Casero

El comentario de Alfredo Casero no merece comentario. Me pareció de muy bajo nivel utilizar un episodio tan doloroso. Él debe estar muy frustrado porque Uruguay está lleno de argentinos.

La seguridad y el turismo

El tema de la seguridad se está trabajando. Hoy en buena parte de los balnearios está instalado el sistema de cámaras. Estamos trabajando en forma permanente porque sabemos que Uruguay puede tener el plus de la seguridad. Los extranjeros cuando vienen hablan de las cosas que ellos hablan en Europa, como el terrorismo. En los temas de seguridad hay que estar permanentemente atento.

Uber en Maldonado

El estilo de llegar y atropellar en un país no me gusta. Pero Uber es un producto que Punta del Este lo necesita. Si estás en Punta Ballena y querés ir al aeropuerto tenés un drama porque no tenés cómo llegar.

Los taxis de Maldonado son buenos y cumplen un buen servicio, pero son pocos. Hubo tiempo. Si hubieran razonado y tomado las cosas de otra manera, la necesidad existe.